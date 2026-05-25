Pomněnkový den
Policisté u škol připomínali Pomněnkový den
Každý rok si 25. května připomínáme Mezinárodní den pohřešovaných dětí, známý jako Pomněnkový den.
Symbol pomněnky nese jednoduché, ale silné heslo: Nezapomínejte. Tento den je věnován dětem, které se nevrátily domů, jejich rodinám, které prožívají nejistotu a bolest, ale také prevenci a osvětě domácího násilí.
Zmizení dítěte je okamžik, který během několika minut převrátí život celé rodiny.
Kromě těchto případů se mohou děti a dospívající ztratit během výletu, odejít z domova po konfliktu, podlehnout manipulaci neznámých osob nebo se dostat do situace, kterou samy nedokážou vyřešit.
Tento den není jen vzpomínkou, ale také připomínkou kolektivní odpovědnosti všech za bezpečnost dětí. Dělejme vše pro to, aby se děti mohly bezpečně vracet domů, kam patří.
Jak mohou rodiče posílit bezpečí svých dětí:
Důležitá jsou každodenní pravidla a otevřená komunikace.
Mluvte s dětmi pravidelně o bezpečí.
Děti by měly vědět, že mohou rodičům říct cokoliv – i když udělaly chybu nebo se dostaly do nepříjemné situace.
Učte děti základní informace
Znát své jméno, jméno rodičů, telefonní číslo. Případně mít poznačené na kartičce, kterou dítě nosí u sebe v oblečení.
Znát na koho se může obrátit o pomoc.
Nastavte pravidla při pohybu dětí venku.
Děti by měly dávat vědět:
- kam jdou
- s kým jsou
- kdy se vrátí.
Mluvte také o bezpečnosti na internetu.
Co dělat, když se dítě pohřešuje
Zachovat klid.
Zkontrolovat místa, kde dítě bylo naposledy nebo kam chodívá.
Kontaktovat kamarády, blízké osoby a sousedy.
Připravit aktuální fotografie dítěte a popis oblečení. Vzít doklady, uvést zdravotní a psychický stav dítěte.
Obrátit se na policii prostřednictvím tísňové linky 158 nebo kontaktovat policisty na nejbližší policejní služebně.
25. 5. 2026
npor. Bc. Alena Peterková