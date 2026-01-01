Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Pomáhali s převozem holčičky
Policisté ji pod majáky doprovodili do Dětské nemocnice. [VIDEO]
Minulý pátek kolem poledne vyjížděli policisté k dopravní nehodě na brněnské ulici Ostravská. V koloně před nájezdem na dálnici došlo k řetězovému střetu tří vozidel. Dodávka narazila do osobního automobilu, ve kterém cestovala maminka s malou holčičkou, a následně jej odrazila do dalšího vozidla.
Na místě už zasahovali policisté i hasiči. Krátce po nehodě přijel také dědeček holčičky. Zpočátku vše nasvědčovalo tomu, že se při nehodě nikdo vážně nezranil. Po několika minutách se ale zdravotní stav dítěte náhle zhoršil a holčička začala zvracet.
Policisté proto okamžitě kontaktovali Dětskou nemocnici v Brně. Vzhledem k tomu, že se nacházeli těsně před nájezdem na dálnici, dědeček byl již na místě a hustý provoz by výrazně komplikoval příjezd zdravotnické záchranné služby i následný převoz do nemocnice, rozhodli se pro nejefektivnější řešení. Vozidlo s holčičkou pod policejním doprovodem eskortovali přímo do nemocnice.
Nejprve museli najet na dálnici, na nejbližším možném místě se otočit a poté se se zapnutými výstražnými světly proplétali kolonami i křižovatkami až k Dětské nemocnici. Tam už na malou pacientku čekal připravený zdravotnický personál.
Naštěstí vše dobře dopadlo a holčičku si po příjezdu převzali zdravotníci. Dědeček policistům za jejich pomoc upřímně poděkoval a s úsměvem i viditelnou úlevou poznamenal, že to byla opravdu pořádná jízda.
por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 1. srpna 2026