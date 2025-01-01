Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Pomáhal i po noční směně
U požáru dodávky na dálnici zastavil policista v civilu. [VIDEO]
Na desítky minut byl ve středu krátce po desáté hodině dopoledne omezen provoz na dálnici D1 na 205. kilometru ve směru na Vyškov. Důvodem byl požár dodávky, která začala hořet přímo na dálnici.
Kolem kouřícího vozidla náhodně projížděl i policista po skončené noční směně. Neváhal, zastavil a přispěchal k dodávce, kde našel zoufale pobíhajícího řidiče. Policista mu začal okamžitě pomáhat a zároveň se snažil zajistit bezpečnost provozu. Z motorového prostoru se postupně valil stále silnější kouř, který se během chvilky proměnil v plameny. Policista z brněnské speciální pořádkové jednotky se ještě pokusil požár uhasit ručním hasicím přístrojem, který mu poskytli projíždějící cizinci. Protože se však vozidlo s hasicím přístrojem podařilo zastavit až po delší době, byl požár už v plném rozsahu a hašení se minulo účinkem. Řidič naštěstí stihl z vozidla odnést všechny důležitější osobní věci. Požár se hasičům podařilo zlikvidovat krátce po příjezdu, přesto se škoda vyšplhala téměř k jednomu milionu korun. Podle prvotních zjištění vznikl požár technickou závadou.
Připomínáme, že v podobných případech se vyplatí mít ve vozidle vlastní hasicí přístroj, protože u začínajícího požáru může i rychlý zásah rozhodnout o tom, zda se oheň podaří uhasit včas a zabránit větším škodám.
por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 10. prosince 2025.