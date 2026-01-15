Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Pololetní vysvědčení
Vysvědčení se pomalu blíží
Pololetní vysvědčení, které dostanou žáci a studenti na konci měsíce, může u některých z nich vyvolat obavy z reakce rodičů už od poloviny ledna. Děti nemají tolik strach ze známek na vysvědčení jako spíš obavy z reakce rodičů. Pro mnoho z nich může být vysvědčení radostná událost, pro jiné zdroj stresu a obav.
Milé děti,
známky na vysvědčení vypovídají o tom, jak se Vám dařilo v určitém období ve škole. Neříkají nic o tom, jací jste lidé, kamarádi nebo sourozenci. Každý má jiné silné stránky a každý udělá chybu. Pokud se Vám něco nepovedlo, není to ostuda, protože chybami se člověk učí. Důležité je o tom mluvit – s rodiči, učiteli nebo s někým, komu důvěřujete. Hlavní je, abyste věděli, že na své starosti nemusíte být v životě sami. Je dobré, abyste o vysvědčení s rodiči mluvili ještě dříve, než ho dostanete. Pokud dostanete horší známku, než jste vy a rodiče očekávali, je lepší jim dopředu zavolat a připravit je na to. Při návratu ze školy nepomýšlejte na útěk ani na jiné hlouposti, jde přeci „jen“ o známky, nejde o život.
Vážení rodiče,
vysvědčení by nemělo být důvodem k trestům, křiku nebo zastrašování. Děti potřebují především pochopení, podporu a pocit bezpečí. Přehnaný tlak a strach mohou vést ke lhaní nebo jinému rizikovému chování. Mnohem účinnější než trest je klidný rozhovor, zájem a společné hledání cesty, jak situaci zlepšit.
Z policejní praxe víme, že obavy ze špatných známek mohou někdy vést i k vážným krizovým situacím, a proto připomínáme, že pomoc je vždy dostupná:
- Linka bezpečí – 116 111 – zdarma, nonstop, pro děti a mládež.
- Linka důvěry – 116 123 – nonstop, pro dospělé i rodiče v krizové situaci
- Tísňové linky – 112 a 158 – v případě bezprostředního ohrožení
Nebojte se tyto kontakty využít. Zavolat o pomoc není známka slabosti, ale odvahy.
por. Mgr. Nikol Zavřelová
15. ledna 2026