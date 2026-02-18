Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Policisty na sebe řidič se zákazem řízení upozornil sám
Řidiči, který se zákazem řízení překročil povolenou rychlost v obci, policisté sdělili podezření ze spáchání přečinu.
Dnes policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou ve zkráceném přípravném řízení sdělili 38letému muži podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, kterého se dopustil 4. února letošního roku v Nové Vsi nad Nisou. Tehdy byl totiž v této obci přistižen policejní hlídkou v momentě, kdy řídil vozidlo Škoda Octavia a překročil s ním povolenou rychlost. Policisté v místě, kde je povolena rychlost 50 km/h, mu naměřili 76 km/h. Následně provedenou kontrolou ovšem ještě zjistili, že tento muž má aktuálně vysloven Okresními soudem v Jablonci nad Nisou zákaz řízení motorových vozidel, a to až do listopadu letošního roku. Alkohol u něj policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou, která měla negativní výsledek. Podezřelému tak nyní za spáchání uvedeného přečinu nyní v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí