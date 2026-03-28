Policistům ujížděla čtyřkolka

CHRUDIMSKO - Řidič havaroval a následně zemřel. 

V nočních hodinách se policejní hlídka na silnici na Chrudimsku pokusila zastavit a zkontrolovat řidiče čtyřkolky. Ten na výzvu k zastavení nereagoval a z místa začal ujíždět. Následně došlo k jeho pronásledování, během něhož řidič čtyřkolky havaroval.

Je nutné zdůraznit, že v průběhu celé události nedošlo k žádnému kontaktu mezi čtyřkolkou a policejním vozidlem. Policisté bezprostředně po nehodě poskytli zraněnému první pomoc, ale i přes jejich okamžitý zásah muž (1969) na místě svým zraněním podlehl.

Okolnosti a příčiny nehody jsou předmětem dalšího prověřování, z toho důvodu nebudeme v součastné chvíli poskytovat žádné bližší infomrace. 

28. březen 2026
mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie Pardubického kraje

