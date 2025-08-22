Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Policistům se podařilo v kraji zastavit tři odcizená vozidla z Německa
Během dvou hodin policisté v Libereckém kraji úspěšně zastavili tři řidiče ujíždějící s odcizenými vozidly z Německa.
Tento týden v úterý ráno v době od sedmi do devíti hodin se policistům v Libereckém kraji podařilo zastavit tři řidiče – jednu ženu a dva muže, kteří přes území České republiky projížděli s vozidly odcizenými na různých místech ve Spolkové republice Německo. Informace o nich policisté získali díky velice profesionální analyticko-operativní činnosti kriminalistů „Auto týmu“ Krajského ředitelství policie Libereckého kraje a Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování, kteří jim tím dali dobrý základ k realizaci všech opatření zaměřených na jejich zastavení. Na dopadení uvedených tří osob se podílely policejní hlídky z obvodních oddělení Liberecka, Jablonecka a Semilska, dále policisté hlídkové, dopravní služby, a to vše v koordinaci s integrovaným operačním střediskem i ve spolupráci s policisty v dalších krajích. Díky jejich plnému nasazení a pečlivě zvládnuté kooperaci byla všechna tři vozidla úspěšně zastavena a jejich řidiči na místech okamžitě zadrženi. Zadržení byli cizinci ve věku od 19 do 37let, kteří za volant odcizených vozidel usedli všichni pod vlivem omamných a psychotropních látek.
První vozidlo, Audi Q7 bílé barvy, policisté z krajského oddělení silničního dohledu zastavili po několika málo kilometrech pronásledování na silnici č. I/35 mezi Hodkovicemi nad Mohelkou a Libercem v sedm hodin ráno. Devatenáctiletého řidiče, který rozhodně v páchání takové trestné činnosti nebyl žádným nováčkem, zadrželi.
Druhé vozidlo, Audi S4 Avant červené barvy, za necelou hodinu přijíždělo po silnici D10 ve směru od Prahy do Turnova. Na jeho zastavení se v Ohrazenicích v prostoru sjezdu na silnici I/35 podíleli jak policisté z turnovského obvodního oddělení, tak i samotní semilští kriminalisté, kteří nakonec 37letého řidiče krátce před osmou hodinou zadrželi.
Za nedlouho ke stejnému místu se začala přibližovat 27letá řidička s dalším odcizeným vozidlem, a to s Audi A6 combi modré barvy. Policisté, kteří byli na tomto místě a prováděli úkony v souvislosti se zastavením vozidla Audi S4 Avant, okamžitě ze služebních vozidel postavili na silnici zátaras a vynaložili veškeré úsilí k tomu, aby zastavili i uvedené přijíždějící vozidlo.
Žena sice s vozem před zátarasem zastavila, ale v okamžiku, kdy se policisté k ní přiblížili, znovu šlápla na plyn, narazila do dvou služebních vozidel i do jednoho ze zakročujících policistů, a z místa ve vysoké rychlosti začala znovu ujíždět.
To už o ní však věděli i rychnovští policisté, kteří když zjistili, že ze silnice I/35 sjela ve směru do Jablonce nad Nisou, tak využili svého oprávnění a napříč silnice u Rychnova nechali postavit projíždějící kamion. Takto postaveným zátarasem už řidička s odcizeným vozidlem neprojela a byla nucena zastavit. Následně byla za použití donucovacích prostředků i ona v devět hodin zadržena.
Na všech třech případech okamžitě začali intenzivně pracovat výjezdové týmy policistů a kriminalistů z územních odborů v Liberci, v Semilech i Jablonci nad Nisou společně s krajskými kriminalisty.
Komisaři zahájili trestní stíhání všech tří osob jako obviněných ze spáchání zločinů legalizace výnosů z trestné činnosti a zadržená žena si také vyslechla obvinění ze zločinu násilí proti úřední osobě a přečinu poškození cizí věci.
Ve všech třech případech komisaři také podali podněty k návrhům na vzetí obviněných do vazby. Následné návrhy státních zástupců všichni soudci akceptovali a obviněné do vazeb poslali. Od soudů byli obvinění převezeni rovnou do Vazební věznice v Liberci. Všem tak za spáchání uvedených trestných činů hrozí trest odnětí svobody až na šest let.
Na závěr ještě musíme uvést také to, že u dvou ze tří zastavených vozidlech, jejich majitelé ještě ani nevěděli, že je mají odcizené, když byla v Libereckém kraji zastavena. Stěžejní práci v terénu, při zastavení odcizených vozidel a zadržení, nyní již obviněných osob, měly policejní hlídky pořádkové, dopravní policie a kriminalistů, které do všech tří akcí šly s plným nasazením a s využitím svých oprávnění, která v takových situacích mohou použít.
Děkujeme samozřejmě všem řidičům na trasách pronásledování odcizených vozidel za příkladné chování vůči hlídkovým vozům a policistům, kteří museli vynaložit v rámci služebních zákroků veškeré úsilí k úspěšnému dopadení uvedených tří osob.
22. 8. 2025
nprap. Dagmar Sochorová