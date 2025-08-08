Policie České republiky  

Policistky v létě mezi dětmi

Bezpečnost hravou formou na táborech v Karlovarském kraji. 

Léto, prázdniny a dobrodružství – pro děti jedno z nejkrásnějších období v roce. Aby jejich letní zážitky byly nejen veselé, ale i bezpečné, vyrážejí policejní preventistky Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje společně se svými kolegy na letní a příměstské tábory po celém kraji.

Policisté dětem představují svou výstroj, výzbroj i policejní techniku. Děti si tak mohou zblízka prohlédnout například služební vozidlo, vyzkoušet si některé části výstroje nebo si poslechnout, jak vypadá práce policisty v terénu.

Nejde však jen o ukázky – program je interaktivní a přizpůsobený věku dětí. Formou her, soutěží a kvízů se děti učí, jak se bezpečně chovat během prázdnin – ať už na silnici, u vody, v přírodě nebo na internetu.

Cílem je, aby si děti odnesly nejen zážitek ze setkání s policií, ale především užitečné rady a dovednosti, které jim mohou pomoci v běžném životě i krizových situacích. Na závěr každé akce si všechny děti mohou vytvořit svůj vlastní policejní odznak, který si odnesou domů spolu s drobnými dárky. Tyto aktivity u dětí pravidelně sklízí velký úspěch a setkávají se s pozitivními ohlasy i ze strany vedoucích táborů.

Policie ČR tak opět ukazuje, že prevence může být zábavná a že budování důvěry mezi dětmi a policisty má své pevné místo nejen ve školním roce, ale i během letních prázdnin.

Tábory jsou v létě prima, s policií bývá psina.
Auta, motorky i psi, užijte si to s námi i Vy.
Dětská radost v očích plane, pravidla hry jsou vždy dané.
Na policejní sirénu, děti pěkně zapaří,
i besedy zas plánujeme, ale to až na září. ;-)

kpt. Bc. Zuzana Churaňová
8. 8. 2025

