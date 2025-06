Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Policistky navštívily děti na škole v přírodě

KRAJ – Přednášku na rizika sociálních sítí si od policistek vyslechly děti ze sousedního Ústeckého kraje.

Měsíc červen je obdobím, kdy se školní rok na základních školách již chýlí ke konci a i vyučování začíná být pro žáky a žačky volnější. Do našeho Libereckého kraje, konkrétně do Starých Splavů, zavítaly na školu v přírodě děti ze základní školy z Ústí nad Labem.

Policejní preventistky krajského ředitelství Libereckého kraje tyto žáky navštívily a společně se, v rámci besedy, pobavily o nástrahách a rizicích kyberprostoru, ale také o trestní odpovědnosti spojené s nevhodným či protiprávním jednáním na internetu. V rámci diskuze se žáci dozvěděli, že ne vše, co si na internetu přečtou, musí být skutečností, ale také to, že je důležité zůstat prozíraví a ne každý musí být takový, za koho se vydává. Nedílnou součástí byla také diskuze o fenoménu dnešní doby, kyberšikaně.

Závěrem si žáci odnesli několik drobných dárků, jako např.: záložku do knihy s QR kódem na kybertest, komiks s tématikou rozesílání intimních fotografií a společenskou hru DOPRAVKA.

Policisté radí:

Ověřujte si informace (hoax, fakenews) Profily na sociálních sítích nastavte na soukromé Přemýšlejte, co sdílíte (fotky, komentáře) Neposílejte nikomu své obnažené, popř. nahé fotky Nepište si s lidmi, neznáte-li jejich pravou identitu (nesvěřujte jim svá tajemství, obavy, apod.) V komentářích nikoho nezesměšňujte, ani neponižujte Nešiřte dále fotky, ani komentáře, které by druhému mohly ublížit Stanete-li se obětí nebo svědkem protiprávního jednání v online prostoru, pokuste se důkazy zachovat a věc oznamte na Policii ČR.

06.06.2025

por. Zuzana Gelič, DiS.

preventistka KŘP Libereckého kraje

