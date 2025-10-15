Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
Policistka byla přesvědčivá
Ke škodě poškozeného se podvodníci skryli za její identitu a okradli ho o milion korun.
O částku přesahující milion korun připravili podvodníci staršího muže z Lipníku nad Bečvou. Včerejšího dne ho kontaktovala neznámá žena, která se představila jako příslušnice policie z Ústeckého kraje. Aby vše vypadalo věrohodně, sdělila poškozenému své jméno a také smyšlené číslo služebního průkazu. Vyrukovala na něho s legendou, že muž pod konkrétním jménem obchází s jeho plnou mocí v Praze banky a jeho jménem žádá o úvěry a půjčky. Vzhledem k vážné situaci ho bude neprodleně kontaktovat pracovník České národní banky, který mu pomůže jeho finance ochránit. To se také stalo a neznámý muž vystupující jako zaměstnanec banky mu zavolal a radil mu, jak má postupovat. Poškozený v domnění, že mu opravdu chtějí pomoct, naslouchal a jednal dle jeho pokynů. Z účtu provedl celkem 5 platebních transakcí v domnění, že jsou peníze zasílány do bezpečnostní schránky, jak mu poradil pracovník banky. Celkem se jednalo o necelý 1 015 000 Kč. Jakmile zjistil, že byl podveden, oznámil vše na policejním oddělení. Případ prověřujeme pro trestný čin podvod.
por. Mgr. Miluše Zajícová
15. října 2025
