Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Policisté zlikvidovali pumu
Vážila 500 liber.
Uplynulou neděli v ranních hodinách vyjížděli lomští policisté do důlního prostoru Bílina u Mariánských Radčic. Spěchali tam i tepličtí kolegové pyrotechnici. Zaměstnanec při ovládání těžebního stroje při odkrývce, už na dopravním pásu stroje nalezl nevybuchlou leteckou pumu z druhé světové války. Okamžitě bylo rozhodnuto o evakuaci všech přítomných zaměstnanců, kterých bylo 16. Evakuovaný perimetr policisté stanovili na jeden kilometr. Vyrozuměli i nedaleké letiště, aby se v okolí dolu nepohybovala žádná letadla. Nález nebyl žádné miminko. Jednalo se o 120 centimetrovou a 500 liber vážící leteckou pumu se dvěma aktivními zapalovači. Ještě před obědem se pyrotechnikům podařilo na místě oba zapalovače demontovat a odstranit. Tím bylo největší nebezpečí výbuchu zažehnáno. Přesto nadále probíhaly bezpečnostní zkoušky, aby se minimální riziko potvrdilo. Na místo dorazil i pyrotechnik z Ralska a za pomocí techniky společně naložili pumu do speciálního přepravního boxu. Na místo určení byla za asistenci služebních vozů doručena ve čtyři hodiny odpoledne bez jakýchkoliv komplikací.
por. Václav Krieger
KŘP Ústeckého kraje
odděleni tisku a prevence
4. června 2026