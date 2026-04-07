Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Policisté zkontrolovali 3 299 vozidel
Během velikonoční dopravně bezpečnostní akce odhalili bezmála 700 přestupků.
Policisté v celém kraji se během velikonočních svátků zapojili do celorepublikové dopravně bezpečnostní akce. Zkontrolovali při ní 3 299 vozidel a odhalili bezmála 700 přestupků. Celkem 183 řidičů nedodželo stanovenou rychlost v obci nebo mimo ni. Dalších 201 vyjelo na naše silnice s vozidlem nevyhovujícího technického stavu a 16 osob nepoužilo za jízdy bezpečnostní pásy nebo zádržný systém. Hovorové zařízení drželo za jízdy v ruce 15 řidičů a 66 dalších se dopustilo přestupku nesprávného způsobu jízdy. Pozitivní zkoušku na přítomnost alkoholu mělo 13 řidičů a 7 dalších mělo pozitivní zkoušku na přítomnost návykových látek. Policisté včera ráno zastavlili a kontrolovali i řidiče autobusu, který ulicemi krajského města směřoval v ranních hodinách pro cestující. Řidič na sebe upozornil tím, že za jízdy telefonoval. Následná dechová zkouška na přítomnost alkoholu pak ukázala necelé promile. Jízda byla řidiči zakázána a pro cestující naštěstí již nepokračoval. Bez řidičského oprávnění vyjelo na cesty 5 řidičů a dalších 49 vyjelo na dálnici bez zaplacení poplatků.
Dopravně bezpečnostní akce probíhají po celý rok. Dodržujte pravidla a předpisy související s provozem na našich silnicích. Jezděte opatrně, buďte obezřetní a ohleduplní.
kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
7. dubna 2026