Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Policisté zkontrolovali 277 vozidel
Odhalili více jak 120 přestupků.
Včera proběhla v kraji dopravně bezpečnostní akce do které bylo zapojeno více jak 50 policistů. Ti zkontrolovali 277 vozidel a odhalili více jak 120 přestupků. V 56 případech řidiči porušili stanovenou rychlost. V dalších 22 případech vyjeli řidiči na naše silnice s vozidlem nevyhovujícího technického stavu, 4 řidiči nepoužili bezpečnostní pásy a 3 měli za jízdy v ruce mobilní telefon. Ve 13 případech se řidiči dopustili přestupku nesprávným způsobem jízdy a 2 řídili pod vlivem alkoholu.
Dá se říci, že skoro každý druhý kontrolovaný řidič se dopustil prohřešku. Dodržujte pravidla silničního provozu, buďte k sobě ohleduplní a na cestách obezřetní.
kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
3. března 2026