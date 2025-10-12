Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Policisté ze Žlutic zachránili muži život
Nalezli ho ve svěšené poloze u stromu v lese.
V pondělí 1. prosince letošního roku oznámil na tísňovou linku 158 jednašedesátiletý muž ze Žluticka, že má obavy o svého šestatřicetiletého syna, který ve vozidle, ve kterém poslední dny přespával, zanechal dopis na rozloučenou a z telefonním hovorů s ním je přesvědčený, že by si opravdu mohl něco udělat.
Oznámením se okamžitě začali policisté zabývat. Policisté prap. Petr Krejza a nstržm. Pavel Pánek z obvodního oddělení Žlutice se spojili s jednašedesátiletým mužem, který na ně čekal u svého vozidla nedaleko Žlutic, kde jim sdělil, že v lese zahlédl světlo a právě tam by se jeho syn mohl někde nacházet. Policisté začali les propátrávat a po několika minutách uviděli osobu, která byla ve svěšené pozici u stromu. Vypátraného muže policisté okamžitě uvedli do vzpřímené polohy, aby mu uvolnili dýchací cesty. Po chvíli začal muž hlasitě dýchat a nabývat vědomí. Následně začal muž komunikovat a byla mu přivolána zdravotnická záchranná služba.
Po příjezdu zdravotnické záchranné služby byl muž na místě ošetřen a poté převezen do nemocnice k dalšímu vyšetření.
„Dělali jsme pouze svou práci, a to jak nejlépe umíme. Samozřejmě nás těší, že se muže podařilo poměrně rychle vypátrat a poskytnout mu potřebnou pomoc. Doufáme, že si se svými problémy poradí a podobné řešení už nikdy nezvolí,“ shodli se policisté, kteří svým počínáním muži zachránili život.
nprap. Jakub Kopřiva
10. 12. 2025