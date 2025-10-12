Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Policisté ze Žlutic zachránili muži život

Nalezli ho ve svěšené poloze u stromu v lese. 

V pondělí 1. prosince letošního roku oznámil na tísňovou linku 158 jednašedesátiletý muž ze Žluticka, že má obavy o svého šestatřicetiletého syna, který ve vozidle, ve kterém poslední dny přespával, zanechal dopis na rozloučenou a z telefonním hovorů s ním je přesvědčený, že by si opravdu mohl něco udělat.

Oznámením se okamžitě začali policisté zabývat. Policisté prap. Petr Krejza a nstržm. Pavel Pánek z obvodního oddělení Žlutice se spojili s jednašedesátiletým mužem, který na ně čekal u svého vozidla nedaleko Žlutic, kde jim sdělil, že v lese zahlédl světlo a právě tam by se jeho syn mohl někde nacházet. Policisté začali les propátrávat a po několika minutách uviděli osobu, která byla ve svěšené pozici u stromu. Vypátraného muže policisté okamžitě uvedli do vzpřímené polohy, aby mu uvolnili dýchací cesty. Po chvíli začal muž hlasitě dýchat a nabývat vědomí. Následně začal muž komunikovat a byla mu přivolána zdravotnická záchranná služba.

Po příjezdu zdravotnické záchranné služby byl muž na místě ošetřen a poté převezen do nemocnice k dalšímu vyšetření.

„Dělali jsme pouze svou práci, a to jak nejlépe umíme. Samozřejmě nás těší, že se muže podařilo poměrně rychle vypátrat a poskytnout mu potřebnou pomoc. Doufáme, že si se svými problémy poradí a podobné řešení už nikdy nezvolí,“ shodli se policisté, kteří svým počínáním muži zachránili život.

nprap. Jakub Kopřiva
10. 12. 2025

Odkazy do noveho okna

Foto záchrana

Foto záchrana 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 