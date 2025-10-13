Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Policisté ze Šumperska společně darovali krev a plazmu

Šumperští policisté opět darovali krev a plazmu. 

V pondělí 13. října 2025 se policisté z územního odboru Policie České republiky Šumperk zapojili do společného darování krve a plazmy. Odběry proběhly na transfuzním středisku AGEL v Šumperku.

Akce byla součástí dlouhodobé snahy policistů pomáhat nejen při výkonu služby, ale také v běžném životě. Darováním krve policisté podpořili zásoby transfuzní služby a motivovali veřejnost k zapojení do bezpříspěvkového dárcovství.

„Darování krve považujeme za přirozený způsob, jak pomoci druhým. Policisté se s potřebou pomoci setkávají každý den při své práci, a proto je pro nás podobná iniciativa naprosto samozřejmá,“ uvedl ředitel územního odboru Policie ČR Šumperk plk. Mgr. Libor Giesel.

AGEL Transfuzní služba v Šumperku dlouhodobě spolupracuje s Policií ČR na podpoře dárcovství krve a krevní plazmy. Společné akce se pravidelně setkávají s pozitivním ohlasem a dokazují, že pomoc druhým může mít mnoho podob.

por. Mgr. Ladislav Jílek
13. října 2025

Odkazy do noveho okna

Společné darování krve a plazmy

Společné darování krve a plazmy 

Detailní náhled

Společné darování krve a plazmy

Společné darování krve a plazmy 

Detailní náhled

Společné darování krve a plazmy

Společné darování krve a plazmy 

Detailní náhled

Společné darování krve a plazmy

Společné darování krve a plazmy 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 