Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Policisté ze Strakonic byli součástí Běhu městem
Policisté děti odměnili hrami a zvídavé otázky nebraly konce.
Tradiční Běh městem Strakonice, který se letos konal již po jedenatřicáté, opět spojil sportovní výkony s připomínkou historických událostí. Dne 21. srpna 2025, tedy v den výročí okupace Československa, se do akce zapojili také policisté Územního odboru Policie ČR Strakonice.
Ačkoliv se policisté závodu samotného neúčastnili, jejich přítomnost rozhodně nepřehlédl nikdo – a zejména ti nejmenší. Pro děti si policisté připravili preventivní stanoviště, kde malí návštěvníci za správné odpovědi získávali tematické odměny – například pexeso s dopravními značkami nebo postřehovou hru s policejní tematikou.
Největším lákadlem se ovšem stalo služební vozidlo dopravní policie, které si mohly prohlédnout i zevnitř "od podlahy po majáky“. Dveře se prakticky netrhly. Děti byly nadšené a zvídavými otázkami zahrnovaly policisty. Zájem ale neprojevovali jen nejmenší. Dospělí návštěvníci se zajímali o práci policie v jednotlivých složkách.
Podobné akce tak nejenže zpestřují program sportovních událostí, ale zároveň přibližují veřejnosti činnost Policie ČR. Prevence je o komunikaci a každé setkání s veřejností, které není jen represivní, ale právě informační a otevřené, má smysl.
por. Mgr. Jaromíra Nováková
28. srpna 2025