Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Policisté ze Strakonic byli součástí Běhu městem

Policisté děti odměnili hrami a zvídavé otázky nebraly konce. 

Tradiční Běh městem Strakonice, který se letos konal již po jedenatřicáté, opět spojil sportovní výkony s připomínkou historických událostí. Dne 21. srpna 2025, tedy v den výročí okupace Československa, se do akce zapojili také policisté Územního odboru Policie ČR Strakonice.

Ačkoliv se policisté závodu samotného neúčastnili, jejich přítomnost rozhodně nepřehlédl nikdo – a zejména ti nejmenší. Pro děti si policisté připravili preventivní stanoviště, kde malí návštěvníci za správné odpovědi získávali tematické odměny – například pexeso s dopravními značkami nebo postřehovou hru s policejní tematikou.

Největším lákadlem se ovšem stalo služební vozidlo dopravní policie, které si mohly prohlédnout i zevnitř "od podlahy po majáky“. Dveře se prakticky netrhly. Děti byly nadšené a zvídavými otázkami zahrnovaly policisty. Zájem ale neprojevovali jen nejmenší. Dospělí návštěvníci se zajímali o práci policie v jednotlivých složkách.  

Podobné akce tak nejenže zpestřují program sportovních událostí, ale zároveň přibližují veřejnosti činnost Policie ČR. Prevence je o komunikaci a každé setkání s veřejností, které není jen represivní, ale právě informační a otevřené, má smysl.

por. Mgr. Jaromíra Nováková
28. srpna 2025

Odkazy do noveho okna

foto 1

foto 1 

Detailní náhled

foto 2

foto 2 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 