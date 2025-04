Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Policisté ze slapského poříčního oddělení zachránili pořezaného muže

KRAJ -Za záchranu otce jim poděkoval jeho syn . . .

Byli první, kteří dne 9. března 2025, sedm minut po páté hodině odpolední, slyšeli ve vysílačce oznámení operačního důstojníka o muži, který se vážně zranil nožem a potřebuje pomoci. Praporčíci Jan Kulka a Filip Dlesk z Poříčního oddělení Slapy ihned vyrazili na konkrétní adresu v Třebenicích, kde na ně již před domem čekal syn muže, který se pořezáním na krku rozhodl ukončit svůj život a kterému se ještě před příjezdem policistů snažil poskytnout pomoc spolu s matkou.

Policisti na nic nečekali, vběhli do bytu i se zdravotnickými batohy a defibrilátorem a muži pořezanému na krku začali na rány přikládat tlakové obvazy, aby zastavili krvácení v oblasti krční tepny. Současně se hlídka snažila na muže stále hovořit, aby neupadl do bezvědomí, a to až do příjezdu profesionálních zdravotníků, kteří si jej převzali a i při transportu zraněného muže leteckou záchrannou službou mu poskytovali odbornou péči.

Veškerá poskytnutá zdravotnická pomoc a život zachraňující úkony, jak ze strany policistů, tak i profesionálních zdravotníků, vedla jednoznačně k záchraně 70letého muže.

Co ho k takovému jednání vedlo? To si určitě řeknou v rodině. Každopádně manželka i syn jsou nesmírně rádi, že tato záležitost nedopadla fatálně. Svědčí o tom i děkovný dopis, který policistům zaslali (viz níže).

Oba dva policisté, kteří se na záchraně muže podíleli, jsou v řadách policie již dvanáct let a nyní slouží na Poříčním oddělení Slapy jako specialisté – potápěči. Jak Filip, tak i Janp, mají za dobu své služby záchrany několika lidských životů.

A co je přimělo jít k policii? U Filipa to byli otec a bratr, kteří sloužili u bezpečnostních složek, u Jana rozhodovala pestrost práce. Oba navíc práce spojila i v osobním životě, kdy jsou kromě parťáků v práci i kamarádi, kteří práci spojili zároveň i se svým koníčkem. A jak Filip i Jan shodně tvrdí: . . .“rozhodnutí stát se policistou nám oběma změnilo celý život. Pomáháme lidem v nouzi, zachraňujeme životy, poznáváme nové lidi a práce je nám koníčkem," a dodávají: „Pod vodou se na sebe musíme spolehnout na 110 %. Závisí na tom i náš život“, dodávají.

Jejich profesionalitu a přístup a rychlý zásah ocenil také středočeský krajský ředitel, brig. gen. Václav Kučera, udělením finanční odměny.

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková

vedoucí OTP

4. dubna 2025

