Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Policisté zažili krušnou noc
V noci ze soboty na neděli se brněnští policisté nezastavili.
V noci ze soboty na neděli zasahovali brněnští policisté hned u několika rvaček a doslova se nezastavili. Dvě větší potyčky se staly přímo v centru Brna.
Krátce po 23. hodině byli policisté přivolaní k hromadnému napadení na koncertu v hudebním klubu u Šilingrova náměstí. Na začátku mělo dojít k nevhodnému chování jednoho z účastníků, které přerostlo k napadení mezi několika osobami. Jen o hodinu později hlídka projížděla ulicí Husova a povšimla si další strkanice mezi několika muži, které od sebe odtrhla. Na místo ale z důvodu většího počtu osob přijely i policejní posily. I zde se zjistilo, že za konfliktem stálo nevhodné chování a vyvedení z jednoho podniku na ulici.
Krátce po jedné hodině ráno brněnští strážníci zadrželi na ulici Kobližná muže, který nožem napadl jinou osobu a způsobil jí bodnořeznou ránu na noze. Napadený musel na ošetření do nemocnice, naopak útočník skončil v policejní cele. Tam skončil i další muž, který kolem sedmé hodiny ráno v Horních Heršpicích napadl ženu, jejíž volání o pomoc vyslyšeli obyvatelé z nedalekého domu. Po příjezdu na místo se hlídce podařilo utíkajícího útočníka zpacifikovat. Všechny případy policisté nyní prošetření pro podezření ze spáchání trestných činů a nadále se jimi zabývají.
por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 1. února 2026.