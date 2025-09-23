Policie České republiky  

Policisté zavítali do domova pro seniory

Zážitkové odpoledne s čtyřnohými hrdiny 

Do domova pro seniory zavítali koncem srpna policisté z oddělení tisku a prevence spolu s kynologickou skupinou, aby klientům nabídli zajímavé odpoledne plné informací i praktických ukázek. Cílem návštěvy bylo nejen představit práci policie, ale také přiblížit veřejnosti význam policejních psů při řešení reálných situací.

Psovod Josef Kubička představil dva německé ovčáky. První z nich je specializovaný na vyhledávání omamných a psychotropních látek a jedů. Seniorům předvedl, jak pes dokáže spolehlivě označit skrytou návykovou látku – a to nejen ve cvičných bedničkách, ale i při simulaci situace, kdy je droga ukryta u osoby. Druhý pes, vycvičený na všestranné policejní úkoly, předvedl ukázky poslušnosti a simulované zadržení pachatele, čímž senioři mohli nahlédnout do náročného a precizního výcviku psů určených pro policejní zásahy.

Kromě ukázek se senioři dozvěděli mnoho zajímavostí z policejní praxe – od pátracích akcí po konkrétní případy, ve kterých policisté a jejich čtyřnozí parťáci sehráli klíčovou roli.

Program zakončila Lenka Dvořáková se svými dvěma psy rasy baset, kteří jsou cvičeni metodou mantrailing na vyhledávání ztracených osob. Senioři měli možnost se s těmito dvěma přátelskými fenkami pomazlit a užít si jejich společnost.

Návštěva policistů a jejich čtyřnohých kolegů tak byla nejen poučná, ale také přinesla radost a interaktivní zážitek pro všechny klienty domova.

por. Mgr. Jaromíra Nováková
23. září 2025

