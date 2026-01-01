Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Policisté zastavili krvácení zraněnému muži
Dramatická víkendová noc.
Dramatické chvíle při záchraně zraněného muže s masivním krácením ruky i nohy, který byl pod vlivem alkoholu a drog, zažili o víkendu policisté z prvosledové hlídky ze Zlína. Před příjezdem záchranářů poskytli mladému muži první pomoc a tím, že zastavili krvácení, mu s největší pravděpodobností zachránili život. Muž skončil v nemocnici, kde se ihned podrobil operaci.
Informativní volání na linku 158 o podivném muži, který se pohybuje okolo zaparkovaných vozidel u autosalonu ve Zlíně, odstartovalo sérii dramatických událostí, které měly naštěstí dobrý konec. Mladý muž pod vlivem návykových látek trpěl halucinacemi a myslel si, že ho někdo pronásleduje a chce mu ublížit. Ve strachu se rozhodl násilníkům ujet. A nenapadlo ho nic lepšího, než si obstarat úplně nové vozidlo z autosalonu. A ne ledajaké! Jeho cena začíná na částce 2 miliony korun.
Za pomoci kamenů i rukou rozbil sklo prodejny vozidel na tř. T. Bati ve Zlíně a uvnitř, když už silně krvácel, vlezl do jednoho z nejdražších vystavených vozidel. V tu chvíli si uvědomil, že automatickou převodovku neumí řídit a taky zjistil, že nemá klíče od vozu. V ten moment už na místo směřovali policisté prvosledové hlídky ze Zlína. Hned po příjezdu si všimli spouště, o které do té chvíle neměli tušení. Všude bylo rozbité sklo, spousta krve a uvnitř vozidla seděl zakrvácený muž. Policisté si vzali zdravotnický batoh a utíkali na pomoc. Bylo jasné, že není času nazbyt.
Muž masivně krvácel ze zraněné ruky i nohy. Bylo potřeba s ním navázat kontakt, což se jim naštěstí podařilo, protože byl při vědomí. Nejprve zastavili krvácení z ruky a poté jim nějakou dobu trvalo, než našli zranění na noze, které silně krvácelo, bylo totiž přímo v třísle. I tady se jim za pomoci tlakového obvazu podařilo zastavit krvácení. Celou dobu s mužem mluvili, aby zůstal při vědomí. Po příjezdu záchranářů už ho stabilizovaného mohli předat do jejich péče.
Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci. Poškozením prosklení i potřísněním interiéru vozidla muž způsobil škodu za minimálně sto tisíc korun. V trestním řízen mu hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.
4. srpna 2026, por. Bc. Monika Kozumplíková