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Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Policisté zasahovali kvůli oznámené střelbě

Muž je podezřelý z týrání zvířat. 

Ve čtvrtek 4. června 2026 přijali policisté na tísňové lince oznámení, podle kterého měl neznámý muž střílet v ulici přesně neurčenou zbraní.

Na místo okamžitě vyjely policejní hlídky, které zajistily okolí údajné střelby. Podle prvotních informací měl muž střílet z místa svého bydliště dosud nezjištěnou zbraní a následně odejít. Policisté v té době nevěděli, zda je stále ozbrojen.

Do bezpečnostního opatření na místě byly zapojeny všechny dostupné policejní hlídky, strážníci městské policie i příslušníci Hasičského záchranného sboru Strakonice. Policisté uzavřeli všechny přístupové komunikace, kde probíhal služební zákrok, dále informovali obyvatele okolí a po podezřelém muži začali pátrat.

Podezřelého se podařilo zadržet nedaleko jeho bydliště. V době zadržení u sebe zbraň neměl. Policisté ji následně zajistili a muž ji vydal pro účely trestního řízení.

V průběhu prověřování vyšlo najevo, že muž střílel na kočku, která se pohybovala v blízkosti jeho nemovitosti. Případ si převzali strakoničtí kriminalisté.

Na základě dosud zjištěných skutečností zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu týrání zvířat. Podezřelý měl ze svého bydliště v ulici Švandy dudáka střílet vzduchovkou Gamo Shadow IGT na kočku, kterou zasáhl a způsobil ji zranění.

Při incidentu nebyla zraněna žádná osoba.

por. Mgr. Jaromíra Nováková
5. června 2026

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