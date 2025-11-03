Policie České republiky  

Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Policisté zajišťovali v Terezíně motoristické akce

Víkendové bezpečnostní opatření odhalilo také několik prohřešků ze strany řidičů… 

V sobotu 1. listopadu 2025 proběhlo v Terezíně bezpečnostní opatření v rámci motoristického srazu „Tuningových vozidel“ pod názvem „Halloweenská tuning show a lampionový průvod“.

Během dohledu nad bezpečností silničního provozu bylo zjištěno, že v okolí obce Litoměřice a Terezín probíhá zároveň také automobilový orientační závod. Policisté prováděli rovněž kontrolu účastníků tohoto závodu a nezjistili z jejich strany žádné porušení zákona.

V průběhu obou akcí policisté zkontrolovali 57 vozidel a 25 osob.

Několik prohřešků bylo zjištěno v rámci konání motoristického srazu, kdy řidiči ve třech případech porušili pravidla silničního provozu. Jedenkrát bylo porušení zákona vyřešeno na místě a dvěma závažnějšími případy, kdy se jednalo o neplatné osvědčení o technické způsobilosti a řízení bez řidičského oprávnění pod vlivem návykových látek, se bude dále ve správním řízení zabývat příslušný úřad.

Na základě vynikající spolupráce s městem Terezín proběhlo bezpečnostní opatření hladce a bez dalších závad, za což patří vedení města, ale i pořadatelům velké poděkování.

3. listopadu 2025
nprap. Pavla Kofrová
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje

