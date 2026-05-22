Policisté zadrželi osm cizinců
Rozsáhlá realizace cizinecké policie na Vysočině rozkryla podvody s řidičskými průkazy.
V uplynulých dnech realizovali policisté z odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočin rozsáhlou akci s krycím názvem „ULÁNBÁTAR“, při které odhalili a zadrželi osm cizinců z Mongolska, kteří získali česká řidičská oprávnění podvodným způsobem.
Na základě operativního šetření zjistili policisté z oddělení dokumentace, že nejméně osm cizinců mongolské státní příslušnosti předkládalo při žádostech o vydání českých řidičských průkazů na odboru dopravy Městského úřadu Havlíčkův Brod, padělané či nepravdivě vystavené dokumenty. Jednalo se například o potvrzení o absolvování povinné výuky a výcviku v autoškolách, lékařské posudky o zdravotní způsobilosti a další dokumenty, které vyžaduje zákon.
Ve skutečnosti však cizinci žádnou předepsanou teoretickou ani praktickou přípravu v autoškole nikdy neabsolvovali. I přesto se některým z nich podařilo získat česká řidičská oprávnění pro skupiny C1, C, CE nebo D, ačkoliv doposud v životě nikdy neusedli za volant těchto typů vozidel. Za tyto falešné dokumenty pak měli zprostředkovatelům zaplatit od 25 000 do 90 000 korun, v závislosti na požadované skupině řidičského oprávnění.
Svým jednáním cizinci uvedli v omyl příslušné správní orgány a neoprávněně tak získali veřejné listiny, které je opravňovaly k řízení různých typů motorových vozidel na území České republiky, ale i dalších států Evropské unie. Současně tímto závažným způsobem bezprostředně ohrozili bezpečnost silničního provozu. „Je až s podivem, jak lehkovážně až lhostejně někteří cizinci přistupují k bezpečnosti na silnicích, kdy si ani neuvědomují, že nákladní souprava v rukou nezkušeného řidiče může během pár okamžiků stát smrtelně nebezpečnou zbraní,“ uvedl mjr. Mgr. Ondřej Mejzlík, vedoucí oddělení dokumentace odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.
Policisté všech osm cizinců ve věku od 24 do 49 let zadrželi a zahájili s nimi úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizích práv. Podvodně získané řidičské průkazy jim policisté odňali. V případě odsouzení jim pak hrozí trest odnětí svobody až na dva roky nebo zákaz činnosti. Případ je však nadále v prověřování, neboť policisté zjišťují, zda se na podvodném jednání nepodílely další osoby, například zprostředkovatelé nebo osoby odpovědné za vystavení nepravdivých dokladů.
Cizinecká policie na Vysočině se dlouhodobě zaměřuje primárně na odhalování případů padělaných a pozměněných veřejných listin a získávání řidičských oprávnění na základě nepravdivých či falešných údajů. V těchto případech je prioritou policistů zabránit tomu, aby se za volant dostávali cizinci bez potřebných znalostí a dovedností.
mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí
22. květen 2026