Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
Policisté zadrželi dva kurýry
Ve dvou případech investičních podvodů na Olomoucku a Šumpersku se podařilo zachránit peníze, které oběti předaly kurýrům.
Za kurýrem sklapla „klec“
Začátkem června 2026 se obrátila na olomoucké policisty zaměstnankyně banky, která uvedla, že si právě jedna starší klientka vybrala ze svého účtu 100 000 Kč. Žena během výběru peněz byla stále na telefonu, přičemž k důvodu výběru takto vysoké částky se nechtěla vyjadřovat a z banky odešla. Pracovnicím banky přišlo počínání ženy podezřelé, proto jedna z nich zavolala na policii a vyběhla za ženou ven. Tam jí zastavila a požádala jí, aby vyčkala na policisty z důvodu vyloučení možného podvodu.
Třiaosmdesátiletá žena po příjezdu policistům sdělila, že ji kontaktovala údajná bankéřka, která jí sdělila, že je vlastníkem nějakého již dříve založeného investičního účtu, na kterém je naspořený větší finanční obnos. Následně jí poradila, aby si část peněz nechala převést na svůj účet a zbytek znovu investovala. Údajná bankéřka po ženě požadovala email, kam jí měla zaslat informace ohledně jejího konta. Na závěr doplnila, ať si ten email v klidu přečte a druhý den jí bude znovu volat k dokončení převodu a investování. Druhý den jí údajná bankéřka dle domluvy zavolala, přičemž po vyjádření pochybností ze strany poškozené tuto ujistila, že je vše v pořádku. Následně jí předala kolegovi, který s ní měl telefonicky věc dořešit. Vidina neočekávaných peněz byla lákavá, ale jak to v podobných případech bývá, mělo to jednu podmínku. Poškozená musela se svého účtu vybrat 100 000 Kč, které měla předat neznámému kurýrovi po sdělení jedinečného hesla.
Poškozená žena pokračovala v komunikaci s podvodníkem, kterému potvrdila výběr hotovosti. Ten jí sdělil, že za chvíli ji kontaktuje kurýr, který si pro peníze přijede do místa jejího bydliště. Ženě následně zavolal kurýr, kterému předala otevřenou papírovou obálku s hotovostí ve výši 100 000 Kč. Kurýr si však svých snadno získaných peněz moc neužil, jelikož na něho kromě obálky čekali i policisté, kteří ho krátce po převzetí hotovosti zadrželi. Olomoučtí kriminalisté zadrženého muže obvinili z přečinu podvod, za což mu hrozí trest odnětí svobody na 1 rok až 5 let.
nprap. Mgr. Jaroslav Herzán
10. června 2026
Kurýr skončil ve vazbě
Přibližně od poloviny května komunikovala poškozená starší žena ze Šumperska s neznámým mužem ohledně možného výhodného investování, když se předtím zaregistrovala na webových stránkách, které objevila na internetu. Komunikovali spolu prostřednictvím aplikace WhatsApp a poškozenou přiměl, aby se zaregistrovala do investiční aplikace a vložila tam údaje své platební karty. Na základě dalších instrukcí zaplatila poplatek 6 200 Kč, ale vzhledem k nastavenému nízkému limitu se odeslala pouze částka 2 600 Kč. V tuto dobu začala žena pochybovat a pojala podezření, že by se mohlo jednat o podvod. Nicméně údajný investiční odborník, se kterým komunikovala, se nemínil jen tak vzdát a s poškozenou pracoval v následujících dnech i nadále a během několikahodinových rozhovorů ji zasvěcoval do způsobu investování, otevření portálu a celkově mluvil o fungování jejich investiční společnosti. V dalších dnech ženě namluvil, že jí byla zapůjčena k provedení investice částka 10 000 dolarů, kterou ale musí vrátit v hotovosti a v korunách, což bylo 210 000 Kč. Domluvili se tedy na konkrétní den začátkem června a na místě předání na parkovišti v Šumperku. Následně žena opět pojala podezření, že by se mohlo jednat o podvod a tentokrát se již obrátila na policii. V den předávky se poškozená dostavila na smluvené místo a peníze na základě smluveného hesla předala mladému 22letému muži. Krátce nato byl zadržen policisty a převezen na služebnu, kde s ním proběhly procesní úkony. Peníze, které od ženy převzal, měl na základě instrukcí předat dál.
Následující den mu bylo sděleno obvinění z přečinu podvod spáchaného účastenstvím ve formě pomoci s trestní sazbou odnětí svobody od jednoho roku do pěti let. Z naší strany byl na státní zastupitelství vydán podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který byl akceptován a obviněný byl dodán do vazební věznice v Olomouci, kde bude zřejmě čekat až do vynesení rozsudku.
por. Mgr. Miluše Zajícová
10. června 2026