Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina
Policisté zadrželi čtveřici podvodníků
Cizinci zneužili důvěřivosti seniora a obrali ho o téměř 90 tisíc korun.
Ve čtvrtek 19. března v odpoledních hodinách se policistům ve spolupráci s kriminalisty územního odboru Havlíčkův Brod podařilo vypátrat a zadržet v Ledči nad Sázavou čtveřici cizinců podezřelou ze závažné trestné činnosti, která jela v osobním vozidlem Seat. Muži byli následně převezeni na policejní služebnu a umístěni do policejních cel. Policejní inspektor na základě shromážděných důkazů sdělil mužům ve věku 29, 30, 33 a 55 let podezření ze spáchání trestného činu podvodu. Čtveřice měla ve středu 18. března zazvonit na seniora v Havlíčkově Brodě s tvrzením, že přijela natřít plot. Muži využili jeho důvěřivosti a přesvědčení, že práce byla objednána někým z rodiny. Přibližně po hodině si za vykonanou práci řekli částku 86 tisíc korun. Senior u sebe požadovanou hotovost neměl, proto ho odvezli do banky, kde senior finance vybral a požadovanou sumu jim předal. Poté muže dovezli zpět domů. Policisté v rámci zadržení zajistili finanční hotovost v celkové hodnotě za téměř osmdesát tisíc korun v české i cizí měně, kterou měli muži u sebe, a lze předpokládat, že pochází z trestné činnosti. Jedná se o cizince, kteří v naší republice nežijí, ale přijíždějí sem nabízet řemeslné práce a vracejí se zpět domů. Případ policisté řeší ve zkráceném přípravném řízení.
por. Ing. Michaela Lébrová, tisková mluvč
23. března 2026