Policisté žádají veřejnost o spolupráci
Pátrání po pohřešovaném jednapadesátiletém muži.
Policisté se obracejí na občany s žádostí o spolupráci při pátrání po pohřešovaném jednapadesátiletém muži.
V pondělí 10. listopadu přijali policisté v dopoledních hodinách oznámení o pohřešovaném muži, o kterého měli obavu jeho blízcí. Muž zřejmě odjel s vozidlem Volkswagen z obce Březka, kde aktuálně pobývá. Je nekontaktní a do současné doby o sobě nepodal žádnou zprávu.
Policisté začali po přijetí oznámení po pohřešovaném muži pátrat. Prověřili místa, u kterých vznikl předpoklad, že by se tam mohl nacházet nebo pohybovat, vypátrat se ho ale nepodařilo. Zjistili, že naposledy byl viděn v neděli 9. listopadu na Novoměstsku u svého známého. V pátrání policisté nadále pokračují.
Pohřešovaný muž muže být ve špatném psychickém stavu. Je vysoký přibližně 180 centimetrů, štíhlé postavy. Má krátké hnědé vlasy a krátce střižené vousy. Muž pravděpodobně odjel s vozidlem Volkswagen Passat černé barvy se zlínskou registrační značkou.
Žádáme občany, kteří mají informace o tom, kde by se pohřešovaný muž mohl nacházet nebo pohybovat, aby se policistům přihlásili na lince tísňového volání 158.
Bližší informace k pohřešovanému muži naleznete na níže uvedeném odkazu. V případě, že je odkaz neaktivní, byla pohřešovaná osoba vypátrána.
por. Ing. Michaela Lébrová, tisková mluvčí
11. listopadu 2025