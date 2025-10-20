Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina
Policisté žádají veřejnost o spolupráci
Pátrání po třináctileté dívce z Nového Města na Moravě.
Policisté se obracejí na občany s žádostí o spolupráci při pátrání po pohřešované třináctileté dívce.
Policisté dnes, 20. října, kolem osmé hodiny ráno přijali oznámení o pohřešované dívce. Dívka ráno šla z místa svého bydliště na ulici Čapkova v Novém Městě na Moravě do školy, odtud před vyučováním odešla neznámo kam. Dívka je nekontaktní a do současné doby o sobě nepodala žádnou zprávu. Policisté začali okamžitě po přijetí oznámení po pohřešované dívce pátrat.
Pohřešovaná dívka je vysoká přibližně 160 cm, štíhlé postavy. Má tmavé vlasy s červeným tónem. V době odchodu na sobě měla černou bundu do pasu, černé kalhoty a modro-černý batoh s bílým znakem PUMA. Obuté měla světlé tenisky.
Informace o pohřešování s jejím popisem byla předána policejním hlídkám. Policisté po dívce pátrali ve městě, prověřili vlakové i autobusové spoje, kontaktovali její kamarády a známé. Na základě dosavadního šetření se policistům podařilo zjistit, že by se mohla nacházet ve Žďáru nad Sázavou, ale není vyloučeno, že mohla odcestovat jinam. Pátrání po dívce nadále intenzivně pokračuje.
Žádáme občany, kteří mají informace o tom, kde se pohřešovaná dívka v současné době nachází nebo pohybuje, aby se policistům přihlásili na tísňové lince 158.
Bližší informace k pohřešované dívce naleznete na níže uvedeném odkazu. V případě, že je odkaz neaktivní, byla pohřešovaná osoba vypátrána.
https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=12011020251614
por. Ing. Micheala Lébrová, tisková mluvčí
20. října 2025