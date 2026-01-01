Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Policisté zachraňují životy díky AED už 10 let
Jihomoravští policisté se podíleli na záchraně 102 lidských životů. [VIDEO]
Do projektu Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje o využívání automatizovaných externích defibrilátorů „AED“ se jihomoravští policisté zapojili v roce 2015 hned po dobrovolných a profesionálních hasičských sborech. Díky přítomnosti přímo v terénu vyráží hlídky vybavené tímto přístrojem okamžitě na pomoc a mnohdy proto přijíždí jako první. Při náhlé zástavě oběhu je klíčové bez prodlení zahájit kardiopulmonální resuscitaci, a pokud je to vhodné, co nejdříve použít AED.
„Nasazení defibrilátorů do výbavy policejních hlídek se jednoznačně ukázalo jako správný krok. Policisté jsou často na místě jako první a právě jejich rychlá reakce zvyšuje lidem v ohrožení života šanci na přežití,“ uvedl brig. gen. Leoš Tržil, ředitel Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje.
Za deset let jihomoravští policisté evidují 5170 výjezdů k případům vyžadujícím použití AED a díky rychlé reakci a odborné připravenosti se podíleli na záchraně 102 lidských životů (statistika 2015–2025). V současné době využívá jihomoravská policie sto defibrilátorů, z toho polovina je zapůjčena Zdravotnickou záchrannou službou Jihomoravského kraje. Defibrilátory vozí nejen prvosledové hlídky, ale i cizinečtí policisté, dopravní policisté a policisté z obvodních oddělení, což zajišťuje široké pokrytí a rychlou dostupnost po celém kraji. AED se vyznačují jednoduchým a intuitivním ovládáním. Hlasové pokyny následně zachránce vedou krok za krokem, což usnadňuje použití i v náročných situacích. Policisté mimo jiné absolvují i specializované kurzy urgentní laické pomoci a učí se resuscitaci u dospělých i dětí. V loňském roce policisté nejčastěji zasahovali na Brněnsku a Hodonínsku. Celkem bylo loni v Jihomoravském kraji evidováno 617 požadavků na použití defibrilátoru.
„Nejde jen o čísla, ale především o konkrétní lidské příběhy se šťastným koncem. Každý zachráněný život je výsledkem pečlivé přípravy, profesionality i osobního nasazení našich policistů,“ doplnil ředitel.
Jeho slova potvrzují zásahy z uplynulých dní. V neděli odpoledne vyjela hlídka velitelů policie na oznámení o kolapsu cyklisty na Kraví hoře v Brně. Po příjezdu policisté v resuscitaci vystřídali kolemjdoucí a připojili k muži AED, který indikoval jeden výboj. Během záchrany se na místo dostavila i posádka záchranné služby s lékařem a pacienta si převzala do vlastní péče. Později muže s obnovenými životními funkcemi zdravotníci převezli do nemocnice. Bez úsilí mnoha lidí by byla jeho šance na návrat do běžného života minimální.
O dva dny dříve se v podobné situaci ocitla mladá policistka, která byla ve svém osobním volnu na procházce s kamarádem na Svatém kopečku v Mikulově. Cestou domů si však všimli muže bezvládně ležícího vedle lavičky. Policistka okamžitě zahájila několikaminutovou resuscitaci, zatímco její kamarád na tísňové lince naváděl pomoc na místo. S pomocí nakonec přispěchali i další lidé, následně dorazili mikulovští strážníci, kteří byli vybaveni AED. Díky jeho použití se podařilo u muže obnovit životní funkce. Druhý den, tentokrát již ve službě, opět zasahovala tatáž policistka. Tentokrát společně s kolegy ve hlídce úspěšně resuscitovali zkolabovaného seniora v Podivíně.
por. Petr Vala, 27. března 2026.