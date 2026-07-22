Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Policisté zachránili život zoufalému muž v poslední chvíli
Kolem krku si utáhl stahovací eska pásku, policisté ji uřízli ve chvíli, kdy začal upadat do bezvědomí.
Rozhodnutí ukončit svůj život se může změnit ve velmi dramatické chvíle v okamžiku, když se dotyčný zoufalý člověk v poslední chvíli rozmyslí a chce své rozhodnutí vzít zpět. Někdy už je bohužel pozdě. Muž ve Strakonicích, který se v úterý 21. července krátce před půlnocí rozhodl ukončit svůj život, měl však štěstí v neštěstí. Měl osobní problémy a chtěl je vyřešit radikálně. Sedl si na jednu lavičku v centru Strakonic a kolem krku si omotal a silně utáhl elektrikářskou stahovací eska pásku. Vzápětí však přišel zlom a muž se rozhodl, že chce žít. Pásku už si však nedokázal sám sundat. V poslední chvíili sáhl po telefonu a vytočil linku 158. Operační důstojník zareagoval okamžitě a vyslal na místo hlídku strakonických policistů. Po celou dobu se snažil s mužem komunikovat, i když bylo jasné, že moc času nezbývá. Muž po chvíli přestal odpovídat a začal ztrácet vědomí.
Policejní hlídka ve složení prap. Filip Hořejší a pprap. Tomáš Halda byli na místě během tří minut. Viděli muže, který seděl na lavičce a měl už namodralý obličej, byl zjevně přidušen a začal chraptit. Policisté věděli, že není nač čekat, museli jednat okamžitě. Pomocí nože začali pásku rychle, ale velmi šetrně přeřezávat. Páska v krku byla již hodně zařízlá. Aby muže nezranili, dali pod eska pásku prst. Vše se odehrálo v naprosté tmě, kdy policistům musela stačit pouze svítilna, kterou si posvítili na krk muže tak, aby byl celý zákrok co nejbezpečnější. V průběhu řezání pásky ztratil muž zcela vědomí. Ihhed poté, co muže vyprostili ze sevření, zavolali na místo zdravotnickou záchrannou službu. Než záchranáři přijeli, podařilo se jim muže probrat a zajišťovat jeho životní funkce. Muž byl pod vlivem alkoholu. Zdravotníci jej následně odvezli k dalšímu ošetření.
Tentokrát dopadlo všechno dobře. Muž dostal další šanci na život. Měl štěstí, že dokázal v tak kritické chvíli vytočit tísňovou linku a že policisté byli na místě tak rychle. Poděkování patří nejen jim, ale i operačnímu důstojníkovi, který se s nešťastníkem snažil po celou dobu udržovat komunikaci. Někdy se člověk může dostat do těžké životní situace. I ta má řešení, důležité však je o svých problémech mluvit. Pokud máte starosti, svěřte se. Mluvte o tom, co vás trápí. Obraťte se na kohokoliv, ke komu máte důvěru. Vše se dá řešit a vždycky existuje někdo, kdo pomůže. Pokud nemáte blízkou osobu, volejte linku bezpečí 116 111, kde jsou odborníci, kteří vám poradí.
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
22. července 2026