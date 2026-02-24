Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Policisté zachránili život muži
Tonoucího vytáhli z řeky Ohře v Karlových Varech.
V sobotu 21. února letošního roku jsme krátce před půl pátou hodinou odpolední přijali oznámení o tonoucím muži v řece Ohři v Karlových Varech. Na místo tak okamžitě vyjely všechny dostupné policejní hlídky. Jako první, během několika málo minut, na místo dorazili policisté pprap. František Fafek, pprap. Luboš Klouda, pprap. Matouš Vrbka DiS., pprap. Jonáš Grňo a prap. Josef Hraše z obvodního oddělení Karlovy Vary – město, kteří spatřili tonoucího muže přibližně dva metry od břehu.
Policisté neváhali ani vteřinu, ihned vstoupili do ledové řeky a tonoucího muže, ktrerý nereagoval, vytáhli na břeh. Vzhledem k silnému podchlazení byla komunikace s jednačtyřicetiletým mužem velmi obtížná. Hlídka mu hned po vytažení začala poskytovat první pomoc, a to až do příjezdu Zdravotnické záchranné služby. Následně policisté pomohli s transportem silně podchlazeného muže do sanitního vozu, kterým byl následně převezen do nemocnice. Přítomnost alkoholu či omamných a psychotropních látek u muže byla vyloučena. Okolnosti, za jakých se muž do řeky dostal, jsou předmětem dalšího šetření.
Díky pohotové reakci všech zúčastněných se podařilo muži zachránit to nejcennější, co máme - život. Tento případ je důkazem toho, že práce policistů často zahrnuje také okamžitou pomoc v situacích, kdy jde doslova o vteřiny.
Zásah policistů ocenil také ředitel Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje plk. Mgr. Michal Šavrňa. „Kolegové při tomto zásahu prokázali profesionální přístup, který vedl k záchraně lidského života. Za jejich počínání v takto stresové situaci jim patří velké poděkování,“ uvedl ředitel.
Samotní policisté sdělili, že jsou velice rádi, že se jim muže podařilo zachránit.
nprap. Jan Bílek
24. 2. 2026