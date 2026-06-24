Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
Policisté zachránili život 77letému cyklistovi
Díky defibrilátoru AED se policistům podařilo obnovit životní funkce seniora ještě před příjezdem ZZS.
V pátek 19. června v 15 hod. odpoledne obdrželi olomoučtí policisté žádost o součinnost od Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje s tím, že na cyklostezce poblíž adresy Pod lesem 1006 ve Velké Bystřici se nachází muž bez známek života. Dispečerka ZZS dále žádala, aby na místo dorazily dostupné hlídky, které v ideálním případě disponují defibrilačním přístrojem AED.
Na tísňové volání okamžitě reagovala hlídka z obvodního oddělení Velká Bystřice, která má tento přístroj ve výbavě. Policisté dorazili na místo velmi rychle, do dvou a půl minuty od nahlášení události. Sedmasedmdesátiletému cyklistovi již poskytovaly první pomoc čtyři přítomné osoby, dva muži a dvě ženy. Jelikož muž nedýchal a měl zjevně srdeční zástavu, vystřídal jeden z policistů ženu, která prováděla nepřímou srdeční masáž, zatímco druhý policista okamžitě začal připravovat přístroj AED. Během resuscitace na místo přijela ještě hlídka dopravní policie, která okamžitě začala při záchraně muže asistovat. Za použití defibrilátoru AED se podařilo policistům obnovit životní funkce poškozeného ještě před příjezdem ZZS. Zdravotníci pak stabilizovaného muže převezli do Fakultní nemocnice Olomouc.
Poděkování v tomto příběhu se šťastným koncem patří i obci Velký Újezd, která zakoupila přístroj AED z vlastních finančních prostředků a darovala ho k užívání právě policistům z Velké Bystřice.
por. Mgr. Jaroslav Herzán
24. června 2026