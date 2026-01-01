Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Policisté z Varnsdorfu pomohli muži v krizi
Pohotovým a citlivým přístupem zabránili neštěstí.
Neděle 3. května 2026 přinesla ve Varnsdorfu dramatické chvíle. Policisté zasahovali u muže, který seděl na vnějším parapetu okna v 7. patře panelového domu a vyhrožoval skokem. Díky profesionálnímu a empatickému přístupu policistů z obvodního oddělení Varnsdorf se podařilo situaci zvládnout bez újmy na zdraví.
Krátce před 19. hodinou přijali policisté na tísňové lince oznámení o muži, který se nachází na parapetu okna ve vyšším patře panelového domu ve Varnsdorfu a hrozí, že skočí dolů. Na místo byla vyslána tříčlenná hlídka policistů z obvodního oddělení Varnsdorf, kteří následně na místě zasahovali.
Po příjezdu se policisté takticky rozdělili. Jeden z nich zůstal před domem, kde monitoroval situaci a koordinoval příjezd dalších složek integrovaného záchranného systému. Další dva policisté vyjeli do 7. patra domu, kde navázali komunikaci s mužem sedícím na venkovním parapetu okna společných prostor domu. Během rozhovoru muž policistům přiblížil, že prochází velmi náročným obdobím, které pro něj bylo v poslední době psychicky velmi zatěžující. Policisté s ním po celou dobu klidně komunikovali, snažili se jej uklidnit a získat jeho důvěru.
Situace byla komplikovaná také samotným prostorem, protože okno se otevíralo dovnitř a bezpečný fyzický zákrok nebyl možný. Policisté proto zvolili cestu trpělivého vyjednávání. Díky jejich empatickému přístupu se podařilo muže postupně uklidnit a přesvědčit jej, aby z parapetu slezl a nechal si pomoci. Následně byl muž předán do péče zdravotnické záchranné služby, která jej převezla k dalšímu odbornému vyšetření.
Rychlá reakce, klidná komunikace a součinnost všech zasahujících složek zde sehrály klíčovou roli. Včasně poskytnutá pomoc a lidský přístup mohou v obdobných situacích zásadně ovlivnit jejich výsledek.
Pomoc je dostupná.
Lidé, kteří se ocitnou v psychické krizi nebo mají myšlenky na sebepoškození, se mohou obrátit například na:
• Linku první psychické pomoci – 116 123 (nonstop, zdarma)
• Linku bezpečí – 116 111
• nebo v případě bezprostředního ohrožení na tísňovou linku 158
Vyhledat pomoc není slabost. Včasná podpora může zachránit lidský život.
Děčín 18. května 2026
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje