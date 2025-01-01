Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Policisté z Varnsdorfu pomohli dopadnout muže podezřelého z krádeže i ve svém osobním volnu
Díky rychlé reakci policistů z varnsdorfského obvodního oddělení, kteří byli v době svého osobního volna, se podařilo během jediné hodiny vypátrat a zadržet muže podezřelého z krádeže peněženky s více než 140 tisíci korunami.
Že jsou stále ve službě i ve svém osobním volnu ukázali muži zákona z varnsdorfského obvodního oddělení.
Včerejšího dne dopoledne došlo v jedné z varnsdorfských opravárenských dílen ke krádeži peněženky obsahující osobní doklady, platební karty a finanční hotovost přesahující 140 tisíc korun. Neznámý muž využil chvilkové nepřítomnosti majitele dílny a vstoupil do objektu otevřenými vraty. Z kapsy odložené bundy měl odcizit peněženku a následně odejít.
Poškozený muže, kterého považoval za podezřelého, zahlédl při jeho odchodu a okamžitě oslovil dva policisty z obvodního oddělení Varnsdorf, kteří byli v době svého osobního volna. Předal jim popis podezřelého, načež policisté neprodleně kontaktovali své kolegy ve službě. Vzápětí se rychle rozjelo policejní šetření a pátrání po horké stopě.
Oba policisté, přestože měli osobní volno, se aktivně zapojili do hledání. Na základě popsaného vzhledu podezřelého a díky svým osobním i místním znalostem dokázali vytipovat osobu, která mohla odpovídat zadanému popisu. K pohybu po městě využili své osobní automobily a společně s kolegy ve výkonu služby se jim zhruba do hodiny podařilo muže ve Varnsdorfu vypátrat. Ten se pokusil o útěk, avšak byl rychle zadržen. U sebe měl většinu odcizené finanční hotovosti, peněženku s doklady a kartami však stihl zahodit.
Zadrženého si převzali policisté z obvodního oddělení, kteří zajistili peníze a vrátili je majiteli. Případem se dále zabývají rumburští kriminalisté. Ti už 62letému muži sdělili podezření ze spáchání trestných činů krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Muž se k činu doznal a v případě odsouzení mu hrozí až pětiletý trest odnětí svobody.
Díky pohotové reakci policistů, kteří byli v době svého osobního volna, se podařilo rychle navrátit poškozenému většinu jeho peněz a výrazně přispět k objasnění případu.
Děčín 9. prosince 2025
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje