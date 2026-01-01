Policie České republiky  

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Policisté z Valašských Klobouk hledají muže z videa

Poznáváte ho? 

V pondělí 30. března kolem 14.00 hodin odcizil neznámý muž ze zahrady rodinného domu v Návojné u Valašských Klobouk elektrokolo, které si jeho majitelka koupila před třemi lety za více než 40 tisíc korun. Policisté z Valašských Klobouk případ prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu krádež s trestní sazbou až dva roky odnětí svobody.

Pokud muže na videozáznamu poznáváte, volejte linku tísňového volání policie – 158 nebo se ozvěte na telefon Obvodního oddělení policie ve Valašských Kloboukách – 974 666 771.

7. dubna 2026, por. Bc. Monika Kozumplíková

