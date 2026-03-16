Policisté z územního odboru Šumperk opět darovali krev a plazmu
Šumperští policisté společně darovali krev.
V pondělí 16. března 2026 se policisté územního odboru Policie České republiky Šumperk zapojili do společného hromadného odběru krve a plazmy, který se uskutečnil v AGEL Transfúzní službě v Šumperku. Akce navázala na dlouhodobou tradici dobrovolného dárcovství mezi policisty a byla reakcí na trvalou potřebu těchto nenahraditelných složek pro zdravotnická zařízení.
Do odběru se zapojili jak pravidelní dárci, tak i prvodárci, kteří se rozhodli pomoci vůbec poprvé. Právě noví dárci jsou pro transfúzní službu mimořádně důležití, neboť přispívají k přirozené generační obměně dárcovské základny.
Policisté dlouhodobě dokazují, že jejich služba veřejnosti nekončí pouze při výkonu služby v terénu. Darováním krve a plazmy pomáhají zachraňovat lidské životy a podporují zdravotnický systém i mimo své každodenní pracovní povinnosti.
Společná akce se nesla v přátelské atmosféře a potvrdila, že podobné aktivity mají své pevné místo mezi preventivními činnostmi Policie České republiky. Policisté územního odboru Šumperk plánují v této tradici pokračovat i nadále.
por. Mgr. Ladislav Jílek
16. března 2026