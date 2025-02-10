Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Policisté z Územního odboru Semily byli oceněni za příkladnou službu
SEMILSKO - V Harrachově proběhlo slavnostní shromáždění Policie ČR.
Dne 1. října v odpoledních hodinách v Kulturním centru v Harrachově proběhlo slavnostní shromáždění Policie České republiky, při kterém bylo za velmi dobré pracovní výsledky oceněno celkem 26 policistů, z toho jeden ve výslužbě. Oceněn byl také policista Polské republiky. Slavnostního shromáždění se zúčastnil ředitel Krajského ředitelství policie Libereckého kraje plk. Mgr. Libor Špráchal, ředitel Územního odboru policie Semily plk. Mgr. Petr Šikola, LL.M., MBA, starosta města Harrachov pan Mgr. Tomáš Vašíček a další významní hosté.
Na úvod ředitel plk. Mgr. Petr Šikola, LL.M., MBA přivítal všechny přítomné a poděkoval za účast. Poté zhodnotil personální situaci na Územním odboru policie Semily a vyjádřil svůj obdiv, hlubokou úctu a velkou pochvalu všem policistům za jejich práci, kterou zajišťují potřebný pocit bezpečí veřejnosti.
Před oceněním starostů měst a obcí promluvil k zúčastněným také pan starosta města Harrachov Mgr. Tomáš Vašíček, který poděkoval za spolupráci s Policií ČR při zajišťování bezpečnosti občanů v teritoriu územní působnosti Harrachova.
Následně starostky a starostové měst Harrachov, Semily, Turnov, Jilemnice, Lomnice nad Popelkou a Rokytnice nad Jizerou při této příležitosti ocenili nejlepší policisty působící na jejich území. Vyjádřili tak policistům poděkování za odvedenou práci, která významnou měrou přispívá k bezpečnosti v jejich městech.
Poté ředitel Krajského ředitelství policie Libereckého kraje a ředitel Územního odboru policie Semily ocenili za mezinárodní spolupráci policistu z Polské republiky a dále policistu ve výslužbě, který se významnou měrou zapsal do chodu Územního odboru policie Semily.
Pro zpestření ceremoniálu vystoupila nadaná studentka ZUŠ Jablonec nad Jizerou. Mladá umělkyně předvedla profesionální kulturní vystoupení hrou na zobcovou flétnu s klavírním doprovodem paní učitelky.
Poté již přišlo vyvrcholení slavnostního shromáždění, kdy došlo k předávání ocenění udělených policejním prezidentem.
Nejprve bylo 5 policistů oceněno služební medailí „Za věrnost III. stupně“, která je udělována za dosahování velmi dobrých služebních výsledků a déle jak 10 let trvání služebního poměru.
Služební medaili „Za věrnost II. stupně“, za dosahování velmi dobrých služebních výsledků a déle jak 20 let trvání služebního poměru, převzalo 5 policistů.
Následně byli 2 policisté oceněni za dlouhodobé a iniciativní dosahování velmi dobrých služebních výsledků a za trvalý přínos k budování a prosazování dobrého jména Policie ČR „Čestnou medailí Policie ČR“.
Dva policisté převzali služební medaili „Za zásluhy o bezpečnost“, kterou policejní prezident uděluje za dlouhodobé a příkladné úsilí, iniciativu a svědomitý přístup při plnění služebních povinností.
Na závěr, za úctyhodných 40 let ve služebním poměru, převzal policista z Dopravního inspektorátu ocenění ředitele Krajského ředitelství policie Libereckého kraje a ředitele Územního odboru policie Semily.
Závěrečného slova se ujal ředitel Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, kdy pozitivně zhodnotil spolupráci samosprávy měst a obcí s Policí ČR a vyjádřil úctu všem policistům za jejich nelehkou práci, kterou vykonávají často i nad rámec svých povinností v souvislosti s přestupkovým a trestním řízením. Na závěr poblahopřál všem oceněným, poděkoval organizátorům akce a všem přítomným hostům za účast.
Územní odbor policie Semily děkuje za spolupráci při organizaci akce Městu Harrachov a ZUŠ Jablonec nad Jizerou.
Poděkování v neposlední řadě patří i Střední škole Lomnice nad Popelkou, která pro všechny přítomné připravila velkolepé občerstvení.
2. 10. 2025
nprap. Martina Frýdová