Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Policisté z Plzně dopadli dvojici zlodějek. Jedna skončila ve vazbě
Rychlé a profesionální jednání policistů obvodního oddělení Plzeň – střed vedlo k objasnění hned dvou závažných majetkových trestných činů, kterých se měla dopustit 31letá žena a její o šest let starší „komplicka“. Obě ženy doslova kradly vše, co jim přišlo pod ruku – od mikrofonů přes kadeřnické vybavení až po klíče od hasičské techniky.
K první krádeži došlo 12. července 2025. Podle dosud zjištěných skutečností 31letá podezřelá vypáčila dveře a vloupala se do tetovacího a kadeřnického salonu v centru Plzně. Provozovnu prohledala a odcizila širokou škálu věcí – od elektroniky a kosmetiky až po netradiční předměty, jako například keramického anděla nebo venkovní světlo. Celková škoda přesáhla 120 tisíc korun.
Ke druhé krádeži došlo 24. listopadu 2025 v areálu depa. Tam už mladší ženu doprovázela její 37letá kamarádka. Dvojice nejprve vnikla do haly cyklických oprav, odkud si odnesla mimo jiné finanční hotovost, platební karty, osobní doklady, batoh či hodinky. Ženy se následně přesunuly do budovy hasičské stanice, kde odcizily klíče k vozidlu, univerzální klíče od hasičské zbrojnice, další doklady a peníze, ale také šperky či zimní oblečení. Škoda byla vyčíslena na zhruba 103 tisíc korun. Policisté obě ženy na místě zadrženy.
Část věcí se podařilo policistům vypátrat a vrátit majitelům. Zatímco 37letá žena byla po sdělení podezření propuštěna na svobodu, mladší z podezřelých, která byla již v minulosti pravomocně odsouzená za majetkovou trestnou činnost, byla ve lhůtě 48 hodin postavena před soud. Ten rozhodl o jejím umístění do vazební věznice.
Spis k případu čítá 294 stran a policisté obvodního oddělení Plzeň – střed na něm odvedli precizní práci. Jejich důslednost a rychlá reakce vedly k dopadení dvou podezřelých žen a zamezily dalším možným krádežím.
por. Michaela Raindlová
1. prosince 2025