Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Policisté z plzeňské hospodářské kriminálky rozkryli sérii internetových podvodů napříč Českou republikou
Trpělivá a pečlivá práce kriminalistů z oddělení hospodářské kriminality Městského ředitelství policie Plzeň přinesla výsledek. Policistům se podařilo objasnit rozsáhlou sérii internetových podvodů, při kterých měla jedenačtyřicetiletá žena připravit desítky lidí z různých koutů České republiky o jejich peníze.
Policejní komisař zahájil trestní stíhání ženy, kterou obvinil z pokračujícího přečinu podvodu. Podle dosud zjištěných skutečností nabízela prostřednictvím internetových inzertních portálů k prodeji především elektroniku a její součásti. Jednalo se o reproduktory, notebooky, procesory, mobilní telefony, grafické karty, herní konzole nebo vysavače. Zájemce vyzvala k platbě předem na bankovní účet, jehož majitelem byl její syn, přičemž sama byla jeho disponentkou a účet využívala bez jeho vědomí.
Po přijetí peněz však zboží nikdy neodeslala. Komunikaci s kupujícími ukončila a získané finanční prostředky použila pro vlastní potřebu, například na nákup spotřebičů, kočárku a dalšího běžného zboží.
Kriminalistům se podařilo zadokumentovat celkem 25 skutků, při nichž vznikla celková škoda přes 57 tisíc korun. Mezi poškozenými jsou lidé z různých částí republiky. Kriminalisté tedy museli propojit jednotlivá oznámení, zajistit důkazy, analyzovat finanční transakce a vyhodnotit elektronickou komunikaci tak, aby do sebe všechny dílky skládačky přesně zapadly. Důležitá byla také spolupráce s kolegy z jiných krajů.
Internetové podvody patří mezi trestnou činnost, jejíž rozkrytí může být někdy pro policisty náročné. Pachatelé často vystupují pod různými identitami, využívají bankovní účty jiných osob a po převzetí peněz přestávají s poškozenými komunikovat.
Případ je zároveň připomínkou pro všechny, aby při nákupech na internetu byli obezřetní, ověřovali si prodávající a byli opatrní zejména při platbách předem neznámým osobám.
por. Michaela Raindlová
5. srpna 2026