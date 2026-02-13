Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Policisté z oddělení hlídkové služby zasahovali v několika případech
Policisté z oddělení hlídkové služby Městského ředitelství policie Plzeň v uplynulých dnech opět prokázali, že jejich práce zdaleka nespočívá jen v běžných kontrolách. V několika případech se jim podařilo vypátrat osoby podezřelé ze závažné trestné činnosti, ale také muže, který dle oznámení chtěl ukončit svůj život.
V prvním případě se jednalo o loupežné přepadení, kterého se měl dopustit teprve pětadvacetiletý muž. Podle dosud zjištěných skutečností krátce před jednou hodinou ranní v Plzni v Přemyslově ulici oslovil poškozeného slovy: „Hej, pojď sem, nemáš u sebe peníze?“ Následně se dožadoval finanční hotovosti ve výši 500 korun. Když mu poškozený sdělil, že u sebe žádné peníze nemá, a začal z místa odcházet, podezřelý jej následoval a udeřil pěstí do ramene. Při tomto jednání mu od pasu upadl menší nůž. Ten následně sebral ze země, namířil jeho ostří proti poškozenému a vyzval ho, aby s ním šel k bankomatu vybrat peníze. Poškozený z obavy o svůj život a zdraví uposlechl, finanční hotovost vybral a předal ji podezřelému.
Díky operativně pátrací činnosti policistů z oddělení hlídkové služby ve spolupráci s policisty ze speciální pořádkové jednotky a za využití městského kamerového systému se podařilo podezřelého muže vypátrat, zadržet a následně obvinit ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže. Policejní komisař následně podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na jeho vzetí do vazby, který soudce akceptoval.
V dalším případě policisté z oddělení hlídkové služby vypátrali a zadrželi mladého muže, který se měl 6. února ve večerních hodinách vloupat do několika kanceláří nedaleko centra města. Podle dosud zjištěných skutečností si z místa odnesl věci v celkové hodnotě přes 150 tisíc korun. Jednalo se například o fotoaparáty, kávovar, kožich nebo svatební šaty. Policisté mladíka zadrželi během několika málo hodin od spáchání skutku. V případu nadále probíhá prověřování. Muž je navíc prověřován i v souvislosti s další majetkovou trestnou činností.
Policisté z oddělení hlídkové služby se však nezaměřují pouze na pachatele trestné činnosti. V neděli 8. února přijal operační důstojník na lince 158 oznámení od ženy, která uvedla, že jí manžel telefonicky sdělil, že chce ukončit svůj život a že již spolykal blíže neurčené léky. Okamžitě bylo zahájeno rozsáhlé pátrání. Policisté neměli informaci o jeho aktuální poloze, k dispozici měli pouze značku vozidla, ve kterém měl odjet. Po necelé hodině se hlídce z oddělení hlídkové služby podařilo vozidlo nalézt. Muž seděl uvnitř auta a byl naštěstí v pořádku a nezraněn.
Policisté z oddělení hlídkové služby zasahují u různých typů událostí. Od pátrání po pachatelích trestné činnosti, přes majetkové delikty až po případy, kdy je třeba rychle reagovat na možné ohrožení života.
Kromě toho se pravidelně věnují také dohledu nad veřejným pořádkem, řešení dopravních přestupků, kontrolní činnosti osob a vozidel a dalším úkolům, které souvisejí s výkonem služby. Jejich rychlá reakce a profesionální přístup jsou důležitou součástí každodenní bezpečnosti v Plzni.
por. Michaela Raindlová
13. února 2026