Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Policisté z oddělení hlídkové služby zachránili tonoucího muže

Jihočeský kraj - V řece si ho všiml kolemjdoucí muž a přivolal hlídku.

Velké štěstí měl v pátek krátce před půlnocí muž, který u Sokolského ostrova v Českých Budějovicích spadl do řeky. Všiml si ho kolemjdoucí svědek, který zavolal na linku 158. Operační důstojník na místo vyslal policisty z oddělení hlídkové služby, kteří se ihned po příjezdu rozběhli k řece s házecím lanem a společnými silami z vody vytáhli silně podchlazeného muže, přivolali Zdravotnickou záchrannou službu a předali ho do péče lékařům. Skvělá práce policistů, velké štěstí pro muže a oznamovateli patří poděkování za všímavost. Souhra všech těchto okolností mu totiž zachránila život a zdraví. Bez pomoci jiných by se na břeh nebyl schopný dostat. Policejní motto Pomáhat a chránit kolegové v tomto případě naplnili do posledního detailu.

kpt. Lenka Krausová, krpc.pio@pcr.cz

23. prosince 2024

