Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Policisté z obvodního oddělení Vápenka mají napilno
Dva zákazy řízení během pár hodin. To je včerejší bilance libereckých policistů z Vápenky.
„Rozmohl se nám tu takový nešvar.“ To si asi v poslední době říkají policisté z OOP Vápenka. V uplynulém týdnu řešili několik zákazů řízení a včerejšího dne hned dva další během několika hodin. V prvním případě jel řidič vozidla Suzuki Swift po 13. hodině ulicí Doubská v Liberci. Upozornil na sebe však sám a to nerozsvícenými světly. Policisté se tak rozhodli vozidlo zastavit a zkontrolovat. Řidič se k zákazu přiznal sám ještě dříve, než ho hlídka stačila vyzvat k předložení dokladů. Pravdivost této informace potvrdila kontrola v dostupných policejních evidencích, která vykázala platný zákaz řízení až do jara 2027. Řidič si tak vyslechl sdělení podezření z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za které mu hrozí trest odnětí svobody až na 2 léta.
Druhý případ se odehrál včerejšího dne o pár hodin později, krátce před 20. hodinou. Zde si policisté z oddělení liberecké hlídkové služby v ulici Krejčího v Liberci povšimli vozidla BMW, o kterém díky své osobní a místní znalosti věděli, že jej mohou řídit osoby se zákazem řízení nebo pod vlivem návykových látek. Proto se rozhodli vozidlo zastavit a zkontrolovat. I tento řidič se po chvilce sám přiznal, že vozidlo řídí i přesto, že si je vědom platného zákazu činnosti. Informace se policistům opět potvrdila provedenou lustrací v policejních systémech, které vykázaly platnost zákazu až do února příštího roku. Hlídka tak celou věc předala místně příslušným policistům z Vápenky, kteří sedmatřicetiletému muži stejně jako v prvním případě, sdělili podezření z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí, kde mu hrozí stejný trest.
V obou případech policisté z Vápenky vedou tzv. zkrácené přípravné řízení.