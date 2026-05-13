Policisté z obvodního oddělení Plzeň-střed dopadli agresivního vandala přímo při činu
Pohotový a profesionální zákrok policistů z obvodního oddělení Plzeň-střed zabránil dalším škodám i možnému ohrožení lidí v centru města. Hlídka během běžného výkonu služby zadržela muže, který v nočních hodinách poškodil několik zaparkovaných vozidel a výlohy obchodů v centru Plzně. Celková škoda přesáhla 130 tisíc korun.
Vrchní inspektorka obvodního oddělení Plzeň-střed sdělila podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci muži narozenému v roce 1997. Ten měl podle dosud zjištěných skutečností v polovině března letošního roku úmyslně poškodit několik vozidel i skleněné výplně provozoven na Americké a Klatovské třídě či ve Škroupově ulici.
Krátce před půlnocí měl nejprve poškodit skleněnou výplň jedné z provozoven na Americké třídě, kdy po nárazu došlo k jejímu uvolnění z těsnění a sklo spadlo na chodník. Jen shodou okolností se v tu chvíli v místě nikdo nenacházel a nedošlo ke zranění osob. Následně měl pokračovat v ničení dalšího majetku, kdy poškodil skleněnou výplň zábradlí a také několik zaparkovaných vozidel různých značek, u nichž poškodil zpětná zrcátka či utrhal zadní stěrače. Jeho jednání vyvrcholilo na Klatovské třídě, kde pomocí dopravní značky poškodil další výlohu provozovny.
Právě v tu dobu si jeho podezřelého chování všimli policisté z obvodního oddělení Plzeň-střed. Hlídka muže spatřila ve chvíli, kdy nesl dopravní značku a následně ji hodil do výlohy obchodu. Policisté okamžitě zasáhli, muže zadrželi a zabránili tak dalším škodám. Orientační dechová zkouška u něj prokázala přes dvě promile alkoholu.
Muž se navíc během zákroku choval agresivně a pokusil se policisty fyzicky napadnout. Na místo se dostavili také dva svědci, kteří policistům potvrdili, že viděli podezřelého poškozovat další zaparkovaná vozidla v okolí.
Zásah policistů z obvodního oddělení Plzeň-střed potvrdil, jak důležitá je každodenní preventivní činnost a všímavost hlídek v ulicích města. Díky jejich rychlé reakci se podařilo agresivního muže zadržet přímo při činu a zabránit dalšímu ničení majetku i možnému ohrožení osob.
por. Michaela Raindlová
13. května 2026