Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté z obvodního oddělení Plzeň-střed dopadli agresivního vandala přímo při činu

Pohotový a profesionální zákrok policistů z obvodního oddělení Plzeň-střed zabránil dalším škodám i možnému ohrožení lidí v centru města. Hlídka během běžného výkonu služby zadržela muže, který v nočních hodinách poškodil několik zaparkovaných vozidel a výlohy obchodů v centru Plzně. Celková škoda přesáhla 130 tisíc korun. 

Vrchní inspektorka obvodního oddělení Plzeň-střed sdělila podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci muži narozenému v roce 1997. Ten měl podle dosud zjištěných skutečností v polovině března letošního roku úmyslně poškodit několik vozidel i skleněné výplně provozoven na Americké a Klatovské třídě či ve Škroupově ulici.

Krátce před půlnocí měl nejprve poškodit skleněnou výplň jedné z provozoven na Americké třídě, kdy po nárazu došlo k jejímu uvolnění z těsnění a sklo spadlo na chodník. Jen shodou okolností se v tu chvíli v místě nikdo nenacházel a nedošlo ke zranění osob. Následně měl pokračovat v ničení dalšího majetku, kdy poškodil skleněnou výplň zábradlí a také několik zaparkovaných vozidel různých značek, u nichž poškodil zpětná zrcátka či utrhal zadní stěrače. Jeho jednání vyvrcholilo na Klatovské třídě, kde pomocí dopravní značky poškodil další výlohu provozovny.

Právě v tu dobu si jeho podezřelého chování všimli policisté z obvodního oddělení Plzeň-střed. Hlídka muže spatřila ve chvíli, kdy nesl dopravní značku a následně ji hodil do výlohy obchodu. Policisté okamžitě zasáhli, muže zadrželi a zabránili tak dalším škodám. Orientační dechová zkouška u něj prokázala přes dvě promile alkoholu.

Muž se navíc během zákroku choval agresivně a pokusil se policisty fyzicky napadnout. Na místo se dostavili také dva svědci, kteří policistům potvrdili, že viděli podezřelého poškozovat další zaparkovaná vozidla v okolí.

Zásah policistů z obvodního oddělení Plzeň-střed potvrdil, jak důležitá je každodenní preventivní činnost a všímavost hlídek v ulicích města. Díky jejich rychlé reakci se podařilo agresivního muže zadržet přímo při činu a zabránit dalšímu ničení majetku i možnému ohrožení osob.

por. Michaela Raindlová
13. května 2026

Odkazy do noveho okna

foto

foto 

Detailní náhled

foto

foto 

Detailní náhled

foto

foto 

Detailní náhled

foto

foto 

Detailní náhled

foto

foto 

Detailní náhled

foto

foto 

Detailní náhled

foto

foto 

Detailní náhled

foto

foto 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 