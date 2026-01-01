Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Policisté z obvodního oddělení Krásná Lípa zachránili muže v ohrožení života
Všímavost policisty během cesty do služby vedla k včasnému nalezení pohřešovaného muže.
Mimořádný čin s dobrým koncem mají za sebou policisté z obvodního oddělení Krásná Lípa. V neděli 10. května 2026 přibližně v 6:35 hodin zaznamenal jeden z policistů během cesty do služby v lesním porostu mezi Doubicí a Krásnou Lípou zaparkované osobní vozidlo. Jeho umístění vyhodnotil jako neobvyklé a díky své všímavosti si zapamatoval registrační značku i typ vozidla.
O necelou hodinu později, krátce před 7:30 hodin, přijala tísňová linka Policie České republiky oznámení o pohřešované osobě, u níž panovala důvodná obava o život a zdraví. Policista po seznámení s informacemi od operačního důstojníka okamžitě pojal podezření, že by mohlo jít právě o vozidlo, kterého si všiml během cesty do služby. Společně se svým kolegou bezodkladně vyrazili na místo. V zaparkovaném vozidle následně nalezli pohřešovaného muže, který se pokusil ukončit svůj život za použití otevřené propan-butanové lahve.
Oba policisté neváhali ani přes bezprostřední riziko ohrožení vlastního života a zdraví způsobené unikajícím plynem. Muže z vozidla okamžitě vyprostili, poskytli mu nezbytnou první pomoc, uložili jej do stabilizované polohy a až do příjezdu zdravotnické záchranné služby monitorovali jeho zdravotní stav. Díky jejich rychlému, rozhodnému a profesionálnímu zásahu se podařilo zachránit lidský život.
Jednání zasahujícího policisty je mimořádné především tím, že jeho všímavost, vysoká osobní odpovědnost a aktivní přístup výrazně překročily rámec běžného výkonu služby. Ani ve svém osobním volnu nezůstal lhostejný ke svému okolí a právě jeho postřeh a správné vyhodnocení situace sehrály zásadní roli při včasném nalezení osoby v přímém ohrožení života. Jeho čin je příkladem profesionality, osobní statečnosti a lidského přístupu, který plně odpovídá hodnotám a poslání Policie České republiky.
Pomoc existuje a není ostudou si o ni říct.
Každý člověk se může dostat do náročné životní situace, kdy potřebuje podporu nebo pomoc odborníků. Lidé, kteří prožívají psychickou krizi, pocity beznaděje nebo uvažují o sebepoškození, se mohou obrátit například na:
• Linku první psychické pomoci – 116 123 (nonstop a zdarma)
• Linku bezpečí – 116 111
• nebo v případě bezprostředního ohrožení života na tísňovou linku 158
Včasné vyhledání pomoci může sehrát zásadní roli a pomoci překonat i velmi těžké životní období.
Děčín 20. května 2026
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje