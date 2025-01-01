Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Policisté z moravskoslezského KAMION – TEAMu stále řeší různé „prohřešky“
Přetížená vozidla; jízda bez přestávek; muž se zákazem řízení za volantem náklaďáku.
Na kontroly nákladních vozidel se specializuje moravskoslezský KAMION – TEAM. Práce čtyř desítek dopravních policistů, kteří jsou součástí týmu, je časově i z odborného hlediska náročná a vyznačuje se značnou specifičností. Řeší různé případy.
Řídil nákladní auto i přes zákaz řízení. Vydával se za příbuzného.
Policisté z týmu kontrolovali v Krnově nákladní vozidlo s návěsem s nákladem kulatiny. Řidič předložil doklady k přepravě, k vozidlu, ale neměl osobní doklady. Ochotně nadiktoval policistům pro „své“ ztotožnění údaje. Nastal ale zádrhel, obličej řidiče byl evidentně odlišný od fotografie v registrech. Na otázky k ověření identity již muž policistům nebyl schopen odpovědět anebo se různě mýlil, spíše tipoval. Policisté nicméně zjistili, o koho se jedná, i díky údajům z karty řidiče vydané do digitálního tachografu. Muž nakonec přiznal, že se vydával za příbuzného. A že má zákaz řízení platný pro všechna motorová vozidla, což se ověřením potvrdilo. Dopravní policisté zakázali muži další jízdu a předali věc kolegům z obvodního oddělení Krnov. Ti sdělili 35letému muži ve zkráceném přípravném řízení podezření z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.
A dva „typické“ řešené případy z poslední doby:
- Dopravní policisté z týmu zastavili na silnici I/68 ve směru na Slovensku v katastru Bystřice nákladní vozidlo převážející bagr. Komplexní kontrolou zjistili několik porušení. Jízdní souprava měla povolených 48 tun, ale byla přetížena o 16 tun. Policisté dále po vyčtení digitálního tachografu zjistili, že řidič několikrát „přešvihl“ dobu řízení. Nejzávažnější bylo „šoférování“ 7 hodin v kuse bez přestávky. Problém má i dopravce, který neměl živnostenské oprávnění pro silniční dopravu. Dále, v CEPANu (centrální evidenci přeplatků a nedoplatků) zjistili policisté u řidiče dva nedoplatky celkově za 4 000 korun, které muž na místě uhradil. Policisté do doby zjednání nápravy přetížení a nadrozměru zakázali řidiči jízdu se soupravou a uložili mu pokutu v příkazním řízení na místě 15 000 korun. Provozovateli uložili kauci 200 000 korun. Všechny porušení řidiče i dopravce oznámili příslušným správním orgánům.
- V Krnově kontrolovali policisté také nákladní vozidlo vezoucí kamenivo. Nízkorychlostním kontrolním vážením zjistili přetížení o téměř 6 tun. A ani tento řidič nedodržel zákonnou dobu odpočinku. Navíc, v pořádku nebyly doklady o nákladu, neboť chyběly některé povinné položky související s přepravou. Policisté zakázali řidiči další jízdu s vozidlem do doby přeložení nákladu a uložili mu pokutu v příkazním řízení na místě ve výši 1 000 korun. Provozovatele a dopravce oznámili příslušnému správnímu orgánu.
por. Mgr. Soňa Štětínská
oddělení tisku, 12. prosince 2025