Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Policisté z Klatov pátrají po hledaném muži.
Klatovští kriminalisté pátrají po hledaném muži, který se vyhýbá nástupu výkonu trestu odnětí svobody.
Klatovští kriminalisté vyhlásili dne 2. října 2025 celostátní pátrání po třiatřicetiletém muži, na kterého byl Krajským soudem v Plzni vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Hledaný muž je zdánlivého stáří 34 až 37 let, střední postavy, výšky 175 až 180 centimetrů, má černé krátce střižené vlasy a hnědé oči.
Další informace k hledanému naleznete v odkaze:
https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=9291002250304
(v případě, že je tento odkaz neaktivní, hledaná osoba byla nalezena)
Žádáme všechny občany, kteří by mohli podat jakoukoli informaci o výskytu nebo pohybu hledané, aby se neprodleně přihlásili na jakoukoliv policejní služebnu nebo sdělili informace na bezplatnou linku 158.
nprap. Michal Schön
16. října 2025