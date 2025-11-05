Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Policisté z Jindřichova Hradce podporují Movember
Listopad patří mužskému zdraví.
Nechali si narůst kníry a společně tím upozorňují na důležitost prevence rakoviny prostaty, varlat i duševního zdraví mužů.
"Chceme tím připomenout, že starat se o své zdraví je stejně důležité jako starat se o bezpečí druhých", uvedli. Zapojte se i vy, zajímejte se o své zdraví, choďte na preventivní prohlídky a mluvte o tom!
Akce Movember probíhá každoročně po celém světě a zapojují se do ní jednotlivci, firmy i veřejné instituce. Policisté z Obvodního oddělení Jindřichův Hradec jsou rádi, že mohou svým příkladem přispět k šíření této důležité myšlenky.
nprap. Věra Mžiková, jh.pis@pcr.cz
