Policisté z Jindřichova Hradce podporují Movember

Listopad patří mužskému zdraví. 

Nechali si narůst kníry a společně tím upozorňují na důležitost prevence rakoviny prostaty, varlat i duševního zdraví mužů. 

"Chceme tím připomenout, že starat se o své zdraví je stejně důležité jako starat se o bezpečí druhých", uvedli. Zapojte se i vy, zajímejte se o své zdraví, choďte na preventivní prohlídky a mluvte o tom!

Akce Movember probíhá každoročně po celém světě a zapojují se do ní jednotlivci, firmy i veřejné instituce. Policisté z Obvodního oddělení Jindřichův Hradec jsou rádi, že mohou svým příkladem přispět k šíření této důležité myšlenky.

nprap. Věra Mžiková, jh.pis@pcr.cz

5. listopadu 2025

