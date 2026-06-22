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Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Policisté z jihočeské zásahovky přivezli ze Slovenska zlato

Prestižní mezinárodní soutěže speciálních jednotek se zúčastnilo jedenáct týmů. 

Pětičlenný tým policistů z jihočeské zásahové jednotky ovládl mezinárodní soutěž speciálních policejních jednotek, která se konala minulý týden ve vojenském výcvikovém centru Lešť na Slovensku. V posledních letech se prestižního závodu zúčastnili naši policisté třikrát a vždy přivezli medaile. Poprvé obsadili místo druhé, následně první, a to letos obhájili. Na policisty čekalo již tradičně prověření jejich střelecko-taktických dovedností, fyzické připravenosti, práce ve výškách a nad volnou hloubkou a samozřejmě také prověření schopnosti týmové spolupráce v náročných situacích. Na celkem jedenáct pětičlenných týmů čekalo šest náročných disciplín, z nichž většinu absolvují policisté tzv. ve fullu, což znamená, že na sobě mají helmu, zbraň, balistickou vestu a další výstroj, kterou nosí do služby. Čas a přesnost, to jsou faktory, které jsou zásadní pro úspěch v této soutěži. Jihočeši tak opět ukázali, že ve své práci patří k těm nejlepším. Při jedné z disciplín se například dostali k jezeru, které museli v plné výstroji oběhnout s těžkou kládou, kterou drželi za madla v rukách. Tu na břehu odložili, nasedli do lodi a čekalo je několik desítek metrů pádlování. Na souši pak vyšplhali do makety vrtulníku a následně slanili, vnikli do budovy, kde na ně čekalo také prověření paměti, když si museli zapamatovat a najít správný šestnáctimístný kód a identikit osoby a do toho plnit další dílčí úkoly po jejichž splnění se opět přesunuli na břeh jezera do lodi a pádlovali do cíle.

Při disciplínách se policisté dostali k různým druhům zbraní. Stříleli jak ze zbraní dlouhých, tak krátkých, z budovy do budovy, ale i z vozidel. V rámci legend museli zneškodnit pachatele závažné trestné činnosti, osvobozovat rukojmí, a poskytnout první pomoc zraněným kolegům.

Zkrátka a dobře policisté z jihočeské zásahové jednotky opět ukázali, že svou práci zvládají na výbornou, což dokazují nejen pravidelná umístění v prestižních soutěžích, ale také počty dobře provedených zákroků.

Na policisty čeká v srpnu Mistrovství zásahových jednotek s mezinárodní účastí u nás v České republice, takže budeme držet pěsti i na půdě naší, kde obvykle slaví úspěchy také. 

Týmu gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci. 

https://www.facebook.com/reel/1676753816776258

kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
22. června 2026

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Mistrovství speciálních policejních jednotek Slovensko

Mistrovství speciálních policejních jedn... 

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Mistrovství speciálních policejních jednotek Slovensko

Mistrovství speciálních policejních jedn... 

Detailní náhled

Mistrovství speciálních policejních jednotek Slovensko

Mistrovství speciálních policejních jedn... 

Detailní náhled

Mistrovství speciálních policejních jednotek Slovensko

Mistrovství speciálních policejních jedn... 

Detailní náhled

Mistrovství speciálních policejních jednotek Slovensko

Mistrovství speciálních policejních jedn... 

Detailní náhled

Mistrovství speciálních policejních jednotek Slovensko

Mistrovství speciálních policejních jedn... 

Detailní náhled

Mistrovství speciálních policejních jednotek Slovensko

Mistrovství speciálních policejních jedn... 

Detailní náhled

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