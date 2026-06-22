Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Policisté z jihočeské zásahovky přivezli ze Slovenska zlato
Prestižní mezinárodní soutěže speciálních jednotek se zúčastnilo jedenáct týmů.
Pětičlenný tým policistů z jihočeské zásahové jednotky ovládl mezinárodní soutěž speciálních policejních jednotek, která se konala minulý týden ve vojenském výcvikovém centru Lešť na Slovensku. V posledních letech se prestižního závodu zúčastnili naši policisté třikrát a vždy přivezli medaile. Poprvé obsadili místo druhé, následně první, a to letos obhájili. Na policisty čekalo již tradičně prověření jejich střelecko-taktických dovedností, fyzické připravenosti, práce ve výškách a nad volnou hloubkou a samozřejmě také prověření schopnosti týmové spolupráce v náročných situacích. Na celkem jedenáct pětičlenných týmů čekalo šest náročných disciplín, z nichž většinu absolvují policisté tzv. ve fullu, což znamená, že na sobě mají helmu, zbraň, balistickou vestu a další výstroj, kterou nosí do služby. Čas a přesnost, to jsou faktory, které jsou zásadní pro úspěch v této soutěži. Jihočeši tak opět ukázali, že ve své práci patří k těm nejlepším. Při jedné z disciplín se například dostali k jezeru, které museli v plné výstroji oběhnout s těžkou kládou, kterou drželi za madla v rukách. Tu na břehu odložili, nasedli do lodi a čekalo je několik desítek metrů pádlování. Na souši pak vyšplhali do makety vrtulníku a následně slanili, vnikli do budovy, kde na ně čekalo také prověření paměti, když si museli zapamatovat a najít správný šestnáctimístný kód a identikit osoby a do toho plnit další dílčí úkoly po jejichž splnění se opět přesunuli na břeh jezera do lodi a pádlovali do cíle.
Při disciplínách se policisté dostali k různým druhům zbraní. Stříleli jak ze zbraní dlouhých, tak krátkých, z budovy do budovy, ale i z vozidel. V rámci legend museli zneškodnit pachatele závažné trestné činnosti, osvobozovat rukojmí, a poskytnout první pomoc zraněným kolegům.
Zkrátka a dobře policisté z jihočeské zásahové jednotky opět ukázali, že svou práci zvládají na výbornou, což dokazují nejen pravidelná umístění v prestižních soutěžích, ale také počty dobře provedených zákroků.
Na policisty čeká v srpnu Mistrovství zásahových jednotek s mezinárodní účastí u nás v České republice, takže budeme držet pěsti i na půdě naší, kde obvykle slaví úspěchy také.
Týmu gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci.
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kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
22. června 2026