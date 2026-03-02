Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Policisté z Jičína dodali dvě osoby do výkonu trestu

K nalezení osob došlo během pár minut. 

Během pátečního dopoledne policisté z obvodního oddělení v Jičíně vypátrali dvě osoby, na které byl soudem vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody.

V prvním případě si hlídka při běžném výkonu služby v ulici Dělnická všimla 46letého muže, o němž měla informaci, že je na něj vydán příkaz k zatčení. Po provedené lustraci byla skutečnost potvrzena a muž byl na místě omezen na osobní svobodě.

O několik minut později si další hlídka v ulici Českých bratří povšimla 41leté ženy, u níž policisté rovněž měli informaci o vydaném příkazu k zatčení. Také v jejím případě byla informace následnou lustrací potvrzena.

Obě osoby byly po provedení nezbytných úkonů eskortovány do vazební věznice.

2. března 2026
por. Mgr. Martin Stránský 

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 