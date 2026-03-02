Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Policisté z Jičína dodali dvě osoby do výkonu trestu
K nalezení osob došlo během pár minut.
Během pátečního dopoledne policisté z obvodního oddělení v Jičíně vypátrali dvě osoby, na které byl soudem vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody.
V prvním případě si hlídka při běžném výkonu služby v ulici Dělnická všimla 46letého muže, o němž měla informaci, že je na něj vydán příkaz k zatčení. Po provedené lustraci byla skutečnost potvrzena a muž byl na místě omezen na osobní svobodě.
O několik minut později si další hlídka v ulici Českých bratří povšimla 41leté ženy, u níž policisté rovněž měli informaci o vydaném příkazu k zatčení. Také v jejím případě byla informace následnou lustrací potvrzena.
Obě osoby byly po provedení nezbytných úkonů eskortovány do vazební věznice.
2. března 2026
por. Mgr. Martin Stránský