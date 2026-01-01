Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Policisté z Jablonce objasňují vloupání do dvou osobních aut.
Majitelky v nich přes noc ponechaly věci, které do rána zmizely.
Policisté obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou přijali oznámení o vloupání do dvou osobních vozidel na území jejich teritoria. Ze čtvrtka na pátek zaujal neznámého zloděje v zaparkovaném voze Kia Ceed odložený školní batoh na přední sedačce, který po rozbití okénka odcizil. Našel v něm jen vypracovaný domácí úkol, nicméně škoda na autě se pohybuje v řádu několika tisíc korun.
V pátek večer zase zapomněla ve svém voze tovární značky Volkswagen v dveřní přihrádce majitelka peněženku se všemi doklady a hotovostí 5 000 korun, ta rovněž neunikla pozornosti neznámého pachatele, který u vozu také rozbil okénko. Zda jde v obou případech o toho samého, zatím nevíme. Škodu na rozbitém skle nám žena ještě upřesní po návštěvě autoservisu.
V této souvislosti připomínáme, že zloděje zláká k vniknutí do vozu cokoliv, co je v něm navíc. Proto si před odchodem z auta odneste vše, co by je mohlo k vloupání motivovat. V někom může vyvolat velká očekávání i prázdná papírová taška na zadní sedačce. Prevence se vždycky vyplatí.
por. Bc. Ivana Baláková