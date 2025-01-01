Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Policisté vyzývají zraněné cestující z nehody trolejbusu, aby se přihlásili
ÚSTECKO - Policisté se obracejí na veřejnost v souvislosti s dopravní nehodou, ke které došlo 13. srpna 2025.
K inkriminované dopravní nehodě došlo 13. srpna 2025 ve 13:45 hodin v křižovatce ulic Stará x Na Spojce v Ústí nad Labem.
Při střetu osobního motorového vozidla s trolejbusem došlo ke zranění několika cestujících. Ti se však bezprostředně po nehodě nepřihlásili ani řidiči trolejbusu, ani přivolané zdravotnické záchranné službě. Z videozáznamu pořízeného přímo v trolejbusu přitom policisté zjistili, že někteří z cestujících utrpěli zjevná zranění, která si zřejmě vyžádala následné lékařské ošetření či jiná omezení v běžném životě.
Policie České republiky proto vyzývá všechny zraněné cestující, aby se přihlásili buď osobně v pracovní dny na Dopravním inspektorátu Územního odboru Policie ČR Ústí nad Labem, ul. Horova 5, nebo kdykoli na tísňové lince 158.
Jejich svědectví a informace o charakteru zranění jsou důležité pro další šetření okolností celé dopravní nehody.
Ústí nad Labem 21. srpna 2025
por. Mgr. Veronika Hyšplerová
mluvčí policie Ústeckého kraje