Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Policisté vyzývají zraněné cestující z nehody trolejbusu, aby se přihlásili

ÚSTECKO - Policisté se obracejí na veřejnost v souvislosti s dopravní nehodou, ke které došlo 13. srpna 2025. 

K inkriminované dopravní nehodě došlo 13. srpna 2025 ve 13:45 hodin v křižovatce ulic Stará x Na Spojce v Ústí nad Labem.

Při střetu osobního motorového vozidla s trolejbusem došlo ke zranění několika cestujících. Ti se však bezprostředně po nehodě nepřihlásili ani řidiči trolejbusu, ani přivolané zdravotnické záchranné službě. Z videozáznamu pořízeného přímo v trolejbusu přitom policisté zjistili, že někteří z cestujících utrpěli zjevná zranění, která si zřejmě vyžádala následné lékařské ošetření či jiná omezení v běžném životě.

Policie České republiky proto vyzývá všechny zraněné cestující, aby se přihlásili buď osobně v pracovní dny na Dopravním inspektorátu Územního odboru Policie ČR Ústí nad Labem, ul. Horova 5, nebo kdykoli na tísňové lince 158.

Jejich svědectví a informace o charakteru zranění jsou důležité pro další šetření okolností celé dopravní nehody.

Ústí nad Labem 21. srpna 2025
por. Mgr. Veronika Hyšplerová
mluvčí policie Ústeckého kraje

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 